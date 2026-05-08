Ore 14 Sera stasera su Rai 2: caso Garlasco, intercettazioni e nuove ombre su Sempio

Stasera, venerdì 8 maggio 2026, Milo Infante torna in prima serata su Rai 2 con uno speciale di Ore 14 Sera interamente dedicato alla svolta nelle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi. Al centro del dibattito, i clamorosi sviluppi che vedono Andrea Sempio come unico indagato per omicidio volontario aggravato.

Le novità dell'inchiesta: Intercettazioni e Video

La Procura di Pavia ha recentemente svelato carte pesantissime. Il punto di svolta è rappresentato da una serie di intercettazioni ambientali catturate all'interno dell'auto di Sempio. Negli audio, l'indagato sembrerebbe parlare tra sé e sé, rievocando i momenti del delitto e simulando persino le risposte di Chiara.

Il movente: Gli inquirenti ipotizzano un movente sessuale legato al rifiuto di Chiara verso Sempio. Nelle registrazioni, l'uomo farebbe riferimento a un video intimo della vittima che lui avrebbe posseduto in una chiavetta USB ("Ce l'ho dentro la penna").

Il confronto in Procura: Dopo le audizioni fiume delle cugine Cappa (Paola e Stefania) e del fratello della vittima, Marco Poggi, la posizione di Sempio si è fatta critica. Nonostante l'indagato si sia avvalso della facoltà di non rispondere nell'ultimo interrogatorio del 6 maggio, la Procura ha chiuso le indagini, forte anche della nuova perizia sul DNA trovato sotto le unghie di Chiara e della riconsiderazione della famosa "impronta 33".

Milo Infante infiamma la prima serata... del venerdì!

Dopo la puntata di ieri in prima serata, Ore 14 Sera torna oggi in onda ma dovrà affrontare la concorrenza di Quarto Grado con Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi. Entrambi i programmi seguono gli sviluppi del caso Garlasco. Lo scontro precedente aveva già penalizzato gli ascolti di Rete 4.

Nel frattempo Milo Infante ha salutato il pubblico della fascia pomeridiana che ha ceduto il posto al Giro D'Italia e ai Campionati mondiali di Calcio 2026. L'appuntamento con Ore 14 sera tornerà venerdì prossimo, giovedì 14 maggio Rai 2 trasmetterà la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest.