La Promessa anticipazioni 9 maggio: Petra torna alla tenuta per vendicarsi

Petra torna a Palazzo e dichiara guerra alla servitù: vuole vendetta. Intanto Curro e Lope tentano il tutto per tutto per rubare le prove contro l'assassino di Jana a casa De Carril.

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Curro e Lope tentano il colpo del secolo per rubare il quaderno dorato. Intanto, Petra rientra a Palazzo e dichiara guerra totale alla servitù.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Don Alonso annuncia ufficialmente alla famiglia che Don Romulo lascerà presto la tenuta. Il Marchese tenta di onorare i decenni di servizio del maggiordomo, ma il momento solenne viene sporcato da Lisandro. Il Duca, con il suo consueto disprezzo, bolla la partenza come un atto di ingratitudine e tradimento, non concependo che un servitore possa anteporre l'amore per Emilia al dovere verso i padroni.

Nel frattempo, la punizione di Leocadia per la ribellione di Angela è di una crudeltà raffinata. La ragazza viene riaccolta nel Palazzo, ma privata di ogni privilegio e declassata al rango di lavoratrice. Per spezzarne definitivamente lo spirito, la madre la mette agli ordini di Don Lorenzo, nominandola sua segretaria personale. Il Capitano de la Mata inizia subito a tormentarla, ordinandole come primo incarico di compilare gli inviti per l'imminente party in onore di Adriano e Catalina.

Lope, Pia e Curro

La Promessa anticipazioni: Curro e Lope cercano il quaderno a casa del Duca.

Lope e Curro mettono a punto un piano estremamente rischioso: infiltrarsi nella dimora privata del Duca de Carril. Sanno che il quaderno dalla copertina dorata, che contiene i nomi dei mandanti dei delitti della gioielleria Llop, è custodito proprio lì. Un solo errore potrebbe portarli dritti in prigione o peggio, nelle mani del violento padre di Vera.

L'aiuto prezioso di Amalia

Il piano ha una possibilità di riuscita solo grazie ad Amalia. La donna, conoscendo bene le abitudini della casa e i punti deboli della sicurezza, accetta di aiutare i due giovani a entrare senza essere visti. Curro è teso: sa che sta per scoprire chi ha ordinato l'omicidio di sua sorella, ma la paura di mettere Lope in pericolo lo tormenta.

Petra varca il cancello della tenuta per vendicarsi

Dopo la sua assenza forzata, Petra fa il suo trionfale e gelido ritorno a La Promessa. Ma chi sperava in una donna ammorbidita dal tempo resterà deluso: la governante è mossa dalle peggiori intenzioni. Ferita nell'orgoglio e decisa a riprendersi il potere assoluto sul settore della servitù, Petra giura vendetta agguerrita.

La governante renderà la vita impossibile per tutti

Petra non nasconde il suo odio verso i suoi colleghi. Promette solennemente di rendere la vita un inferno a ogni singolo membro della servitù, colpevoli secondo lei di non averla difesa o di aver gioito della sua caduta. Con Romulo in procinto di andarsene, Petra vede la strada spianata per imporsi. Chi sarà la sua prima vittima?