La Promessa anticipazioni 10 luglio: Manuel tenta di corrompere Burdina per salvare Romulo

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4, Manuel non si arrende e decide di giocare il tutto per tutto per liberare Romulo, gravemente malato in prigione.

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel tenta di corrompere Burdina per salvare Romulo, mentre Maria scopre che Salvador ha corteggiato un'altra donna.

Riassunto dell'episodio precedente:

Cruz viene a sapere di voci che circolano tra le famiglie degli altri nobili: Alonso l'avrebbe tradita. Lorenzo, visto il turbamento della marchesa cerca di confortarla. Nel frattempo, la situazione tra Petra e Ayala si fa sempre più tesa. I due si ritrovano ancora una volta protagonisti di un duro scontro.

Santos si confida con la governante, il giovane cameriere, figlio di Ricardo, non riesce a trovare un punto di contatto con suo padre e sospetta che il genitore possa essere in qualche modo responsabile della morte di sua madre. Marcelo, che mette in allarme Teresa, qualcuno ha visto Salvador baciare un'altra donna. I due non si accorgono che Maria li sta ascoltando.

Anticipazioni de La Promessa: Maria è pronta a scoprire la verità su Salvador

Le condizioni di salute di Romulo, ancora rinchiuso in prigione per l'omicidio di Gregorio, del quale si è autoaccusato, peggiorano di giorno in giorno, e Manuel è disposto a tutto pur di salvarlo. Il marchesino, mosso dalla disperazione e dal senso di colpa, decide di ricorrere a un gesto estremo quanto rischioso: tenta di corrompere il sergente Burdina.

Per farlo, mette sul piatto una somma considerevole: l'intero ricavato del primo premio vinto alla gara di aviazione e quello ottenuto dalla vendita del suo aereo. Una cifra tale da poter mettere a dura prova anche l'integrità del severo Burdina. Manuel ha fretta: teme che Romulo non riesca a resistere ancora a lungo in quelle condizioni, rischiando persino la vita.

Nel frattempo, lo stesso Romulo, consapevole che potrebbe non uscire vivo dal carcere aveva deciso di redigere il suo testamento, nominando come unica beneficiaria Pina. Il sergente inizialmente rifiuta la proposta di Manuel, ma qualcosa lo spinge a cambiare idea: decide di ascoltare il piano del De Luján, lasciando intravedere un barlume di speranza.

Parallelamente, Marcelo, turbato, racconta a Teresa che Salvador è stato visto baciare un'altra donna. I due non si accorgono che Maria, fidanzata di Salvador li sta ascoltando Quest'ultima, scioccata dalla notizia, chiede a Marcelo di raccontargli tutto quello che gli è stato detto. Il fratello di Teresa le spiega che ha scoperto che Salvador ha avuto un flirt con una ragazza di nome Martita. Maria preda dello sconforto, è pronta a mettersi sulle tracce del suo fidanzato per mettere le cose in chiaro.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ayala è molto arrabbiato per la fuga della futura moglie e se la prende con Martina.