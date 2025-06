La Promessa anticipazioni 10 giugno: Catalina confessa la gravidanza a Simona, Pia torna alla tenuta

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: dopo il rientro di Pia, Petra si scaglia contro Don Romulo per essere stata tenuta all'oscuro del piano.

La Promessa torna su Rete 4 domani, martedì 10 giugno, alle 19:40 circa. La soap spagnola, ambientata a Cordova, è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel rivela al sergente che i biglietti del treno erano destinati a una fuga romantica con Jana.

Riassunto dell'episodio precedente

Alonso offre del denaro a Jana per convincerla a lasciare la tenuta, dimenticare Manuel e sparire per sempre. I nobili, infatti, non accettano che il primogenito sposi una cameriera. Offesa, Jana rifiuta, ribadendo il suo amore per Manuel. Poco dopo, trova una borsa piena di soldi nella sua stanza: furiosa, la restituisce a Cruz, affrontandola con rabbia.

La marchesa, indignata, accusa Alonso di non essere riuscito a liberarsi della ragazza. Intanto, María Fernández è sopraffatta dalla nostalgia per Salvador. La giovane si sfoga con le amiche, convinta che il legame con lui si stia spegnendo a causa della distanza che li separa da quando l'uomo ha lasciato La Promessa.

Cruz interpretata da Eva Martín

Anticipazioni de La Promessa, Manuel si dichiara innocente: non ha ucciso Gregorio

Cruz rimprovera duramente Don Alonso per aver gestito male il tentativo di comprare il silenzio di Jana e gli fa notare che, continuando così, sarà impossibile liberarsi di lei. Nel frattempo, Pia fa ritorno a La Promessa e viene accolta calorosamente dai colleghi, tranne che da Petra, visibilmente contrariata con Don Romulo per non essere stata messa al corrente dei suoi piani.

Il maggiordomo le ricorda che più volte è stata sorpresa a parlare con Don Gregorio, motivo per cui non poteva fidarsi di lei. Pia vuole sapere come stia Don Ricardo e come abbia reagito alla notizia che lei ha finto la sua morte. Intanto, Manuel, in carcere, respinge le accuse del sergente: spiega che il denaro serviva per tenere lontano Gregorio e che i biglietti del treno erano destinati a una fuga d'amore con Jana.

La ragazza, angosciata per il suo amato, trova conforto in Curro, che però le confessa di temere che Julia abbia intuito qualcosa sul loro conto, dato il numero crescente di domande. Catalina, profondamente abbattuta, confida a Simona di essere incinta. La rivelazione lascia la cuoca senza parole e tra le due nasce un acceso confronto, al quale si unisce anche Don Romulo. Infine, Petra e Don Ricardo parlano della madre di Santos, e la cameriera lo invita a condividere con il figlio qualche verità in più sul suo passato.