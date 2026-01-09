La Promessa anticipazioni 10 gennaio: Leocadia ricatta Petra e sfodera una lettera segreta

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Curro subisce nuove vessazioni da Don Lorenzo, deciso a distruggerlo psicologicamente.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Curro è convinto dell'innocenza della Marchesa Cruz riguardo alla morte di Jana. Sorpreso da Pia mentre cerca prove, le confessa il suo piano; la donna, colpita, decide di diventare sua alleata per scoprire il vero assassino. Parallelamente, Ana tenta ossessivamente di riconquistare Don Ricardo. Nonostante i rifiuti dell'uomo, la donna sta riuscendo a manipolare Santos, che desidera disperatamente che la sua famiglia si ricomponga.

Ricardo, consigliato da Don Romulo, teme che il legame tra madre e figlio renda ormai impossibile allontanarla. Infine, cresce l'ansia per Antonio. Candela e Lope nascondono a Simona che il figlio vive in miseria, ma i loro segreti insospettiscono la cuoca. Quando Lope si reca al rifugio di Padre Samuel per affrontare il giovane, scopre con sgomento che Antonio è misteriosamente scomparso, lasciando aperta una nuova, inquietante incognita.

La Promessa anticipazioni: Il pugno di ferro di Petra su Maria

La protezione della servitù non è bastata: la governante ha scoperto che Maria Fernandez, distrutta dalla depressione e dai malori, ha disertato i suoi turni di lavoro. Senza alcuna pietà per lo stato psichico della ragazza, Petra sferra il suo attacco: o Maria torna immediatamente a servire con efficienza impeccabile, o verrà licenziata su due piedi. Per la giovane cameriera, il lutto si trasforma in un incubo di sopravvivenza.

Il successo di Martina e la fuga di Manuel

Mentre Catalina, debilitata da una gravidanza sempre più difficile, è costretta al riposo, Martina dimostra il suo valore. Nonostante lo scetticismo di Jacobo, la ragazza comunica con orgoglio ad Alonso che le trattative con i mezzadri sono state un successo.

Nel frattempo, Manuel non è fuggito in Italia, come in tanti credono, ma ha cercato conforto nell'umiltà della casa di Nica e Antonio, i contadini che avevano ospitato lui e Jana durante il viaggio di nozze. Lontano dal palazzo, Manuel apre il suo cuore ai due amici, cercando in quel luogo intriso di ricordi un motivo per continuare a vivere.

Le umiliazioni di Curro

La vita di Curro sotto il giogo di Don Lorenzo è un calvario di vessazioni. Il Capitano, ossessionato dal desiderio di umiiarlo, lo accusa ingiustamente di negligenza persino nella pulizia degli stivali. Curro, esasperato e ferito nell'orgoglio, cerca conferme tra gli altri domestici, chiedendo se il suo lavoro sia davvero così scadente o se, come appare evidente, sia solo l'ennesimo pretesto di Lorenzo per schiacciarlo.

Lo scacco matto di Leocadia

Il colpo di scena più clamoroso riguarda però i vertici della tenuta. Don Alonso è riuscito a convincere Leocadia a restare: la sua influenza, fondamentale dopo l'arresto di Cruz, è ora più solida che mai. Forte della sua posizione, Leocadia affronta Petra con una crudeltà inaspettata: le rivela di essere in possesso di una lettera compromettente scritta dalla servitù. Con questo documento segreto, Leocadia dichiara guerra aperta alla governante: o Petra si sottometterà totalmente al suo volere, o la lettera verrà usata per distruggerla definitivamente.