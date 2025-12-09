La Promessa anticipazioni 10 dicembre: Alonso rivela a Manuel l’intrigo di Cruz e Lorenzo contro Curro

La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Cruz affronta Leocadia dopo lo scontro con Jana

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Cruz resta spiazzata dalle accuse di Jana, che la ritiene responsabile di un duplice omicidio. La marchesa, però, comprende subito che la nuora non ha prove concrete e decide di contrattaccare, puntando il dito contro Leocadia e insinuando che sia lei la vera assassina di Tomás. Mentre lo scontro tra le due donne si intensifica, la situazione per Maria e padre Samuel precipita. Il Conte di Monteverde non crede che Catalina abbia incaricato una cameriera e il giovane parroco di vendere un bene di famiglia e minaccia di farli arrestare.

L'arrivo inatteso di Adriano, il presunto padre dei gemelli che Catalina aspetta, cambia tutto. L'uomo assicura al conte sull'onestà dei due, evitando il peggio. Nel frattempo, tra Ana e Ricardo scatta un bacio inaspettato, osservato dal figlio Santos. Tuttavia, il maggiordomo chiarisce subito alla moglie che è stato un episodio isolato e che tra loro potrà esistere solo un rapporto di semplice amicizia.

Cruz interpretata da Eva Martín

La Promessa anticipazioni: Catalina restituisce il palazzo di Cadice ad Alonso

Santos ha visto i suoi genitori baciarsi, ma non immagina che subito dopo suo padre abbia chiarito ad Ana che tra loro è tutto finito e che l'unico legame possibile, ormai, è un rapporto d'amicizia. Convinto invece che la situazione stia finalmente tornando sui giusti binari e che la sua famiglia possa ricomporsi come un tempo, Santos corre felice a raccontarlo a Simona, Candela e Lope.

Nel frattempo, Alonso confida a Manuel che Curro e Cruz hanno litigato perché la marchesa sta tramando con Lorenzo per costringere Curro a sposare la figlia dei duchi di Castroviejo: un matrimonio d'interesse, privo d'amore, proprio come quello tra Manuel e Jimena, un'unione che non ha generato altro che infelicità.

Catalina, dal canto suo, rivela ad Alonso di aver deciso di restituirgli il palazzo di Cadice, così che lui possa venderlo e saldare i debiti, aiutandolo ad affrontare la crisi economica. Cruz, ancora scossa dalla discussione con Jana, si precipita da Leocadia, convinta che sia stata lei a insinuare in Jana il sospetto sul suo coinvolgimento negli omicidi di Dolores e Tomás e le dice di avergli reso pan per focaccia, ribaltando le accuse contro di lei. Intanto, Marcelo si prepara a lasciare La Promessa e saluta con emozione tutti i suoi colleghi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il confronto tra Curro e Cruz