La Promessa anticipazioni 1 settembre: Maria pronta a rivelare a Manuel il segreto di Cruz

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Vera e Marcelo vogliono denunciare Duca de Carril.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola

Cruz confida ad Alonso che Jana non metterà mai più piede alla tenuta e che presto, alla Promessa, tutti si dimenticheranno di lei, compreso Manuel, destinato a sposare una donna del suo stesso rango sociale, capace di non farli sfigurare davanti agli altri nobili. Intanto Catalina, ancora provata dalla fine della sua relazione con Pelayo, accusa forti dolori addominali.

La marchesina confida a Simona che i suoi sonni sono turbati da incubi continui. Samuel rivela a Maria che non fu la vocazione a spingerlo in seminario, ma la volontà dei genitori di proteggerlo dalla miseria. Julia convoca Curro e Manuel, stanca delle vessazioni del capitano Lorenzo e di José Juan.

Vera interpretata da Angela Echaniz

Anticipazioni de La Promessa

Vera e Marcelo hanno scoperto di avere un nemico comune: il Duca de Carril, padre di Vera e autore di numerose malefatte. Decidono di recarsi alla Guardia Civile per denunciarlo, ma Lope e Teresa riescono a fermarli. Nonostante ciò, Vera non si arrende e inizia a elaborare un nuovo piano.

Intanto Julia chiede aiuto a Manuel, stanca dei soprusi del fratello del suo ex fidanzato, che vuole costringerla a sposare Curro a ogni costo. Il giovane marchesino trova una soluzione per proteggere Julia e lancia un ultimatum a José Juan, che come alleato ha solo Lorenzo. Catalina scopre che Pelayo si è introdotto nella tenuta per parlarle e chiarire la situazione.

La marchesina incarica Martina di organizzare un incontro con il suo ex promesso sposo. Nel frattempo, gli scontri tra Petra da un lato e Ricardo e Pía dall'altro continuano senza tregua, complicati ulteriormente dall'intervento di Santos. Non si hanno ancora notizie di Jana. La servitù è in grande apprensione e Manuel è disperato.

Petra e Santos

Maria ritiene che sia giunto il momento di rivelare ciò che ha sentito da Cruz durante il licenziamento della signora Ros, tutrice di Jana. Intanto, la marchesa riceve una telefonata inaspettata mentre Pelayo sembra finalmente intenzionato a dire a Catalina il motivo del suo debito nei confronti di Cruz.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Romulo si augura il meglio per Donna Pia e Ricardo.