La Promessa anticipazioni 1 ottobre: Cruz affronta Alonso dopo la sfuriata del marchese

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: lo scandalo sui giornali mette Alonso in allarme per i suoi accordi finanziari.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il matrimonio tra Jana e Manuel provoca un vero scandalo a Luján. La notizia delle nozze tra il marchesino e un'ex cameriera viene pubblicata su un giornale, scatenando l'ira di Cruz, preoccupata per la propria immagine e quella della famiglia. Don Alonso teme ripercussioni sui suoi affari e si infuria con Cruz.

Intanto, durante la tribolata luna di miele, Jana e Manuel subiscono un guasto alla macchina e trovano rifugio presso Antonio e Nica, una coppia di anziani contadini. Qui i due sposi ascoltano la loro storia d'amore e le difficoltà economiche affrontate dagli anziani, mentre Manuel si presenta loro come un aviatore, condividendo momenti di riflessione e vicinanza che contrastano con le tensioni familiari.

Manuel e Antonio

La Promessa anticipazioni: i battibecchi tra i marchesi minacciano la pace della tenuta

Nel Palazzo dei Luján, gli animi tra i due marchesi non si placano, ma Alonso e Cruz decidono di proseguire la loro discussione nella camera da letto, così da evitare di essere al centro delle attenzioni e delle chiacchiere degli abitanti della tenuta. Cruz è una furia: non solo l'articolo sul giornale l'ha fatta arrabbiare, ma anche la reazione incontrollata di Alonso, che non ha esitato ad attaccarla davanti alla servitù, mettendo in discussione il suo ruolo e la sua autorità.

Alonso, da parte sua, è preoccupato che lo scandalo possa mettere in crisi i suoi accordi finanziari con altri notabili della zona. Dopo un ulteriore battibecco, Cruz e Alonso si calmano, concordando almeno su un punto: il loro obiettivo comune deve essere quello di superare indenni questo nuovo terremoto che si è abbattuto sul marchesato di Luján.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Jana e Manuel salutano Catalina e Curro prima di partire per il loro viaggio di nozze.