La Promessa anticipazioni 1° ottobre: Alonso fallisce la missione contro Lorenzo

Alonso torna a Palazzo Luján senza le prove contro Lorenzo e scopre la rischiosa proposta economica di Manuel per spezzare il ricatto e salvare Angela dalle nozze forzate.

Le anticipazioni de La Promessa per l'episodio in onda giovedì 1 ottobre alle 19:40 su Rete 4 raccontano un momento di forte apprensione a Palazzo Luján. Il ritorno di Don Alonso non porta infatti la svolta sperata nella difficile situazione che coinvolge Don Lorenzo e la sua promessa sposa Angela. Nel frattempo Maria e Carlo si avvicinano ma la cameriera continua a nascondergli la verità sulla gravidanza.

La Promessa anticipazioni: Alonso torna a Palazzo Luján senza le prove contro Lorenzo

Dopo il lungo viaggio intrapreso con la speranza di trovare elementi decisivi contro il Capitano, Alonso rientra alla tenuta senza le prove necessarie per fermare Don Lorenzo. La sua missione si conclude quindi con un fallimento che lascia la famiglia ancora esposta al ricatto e rende sempre più complicata la possibilità di impedire le nozze forzate di Angela.

La situazione ha spinto Manuel a prendere una decisione particolarmente rischiosa. Il giovane infatti si è detto disposto a mettere sul tavolo una proposta economica molto importante pur di liberare Angela dalla pressione esercitata da Lorenzo. La trattativa prevede persino la cessione del 25% delle quote de La Promessa al De La Mata. Una scelta che potrebbe avere conseguenze rilevanti per il futuro della tenuta e che sorprende lo stesso Alonso, costretto a fare i conti con una soluzione che non aveva previsto al suo ritorno.

Padre Samuel interpretato da Daniel Schröder

Maria continua a nascondere la gravidanza a Carlo

Nel frattempo, anche tra la servitù cresce la tensione. Maria Fernández, alle prese con la sua gravidanza, continua a non rivelare a Carlo che è proprio lui il padre del bambino che porta in grembo. I due si sono incontrati una volta dopo una notte di bagordi in paese. Il rapporto tra i due, però, diventa progressivamente più stretto e intimo.

A preoccuparsi per le condizioni della giovane è Pía, che decide di intervenire. L'ex governante affronta direttamente Padre Samuel, contestandogli la durezza con cui sta trattando Maria in un momento particolarmente delicato.