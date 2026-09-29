Boss in incognito stasera su Rai 2, anticipazioni della seconda puntata

Torna su Rai 2 Boss in incognito, il docu-reality condotto da Elettra Lamborghini, con il secondo appuntamento della nuova edizione. La puntata andrà in onda martedì 29 settembre alle 21.20 e vedrà protagonista Natale Lia, Direttore Generale di GIAS, realtà calabrese specializzata nella produzione di surgelati di alta qualità ispirati alla tradizione della cucina mediterranea.

Giunto alla dodicesima edizione, il programma porta ancora una volta i vertici di importanti aziende a lasciare temporaneamente il proprio ruolo per lavorare sotto copertura accanto ai dipendenti. Un'esperienza che permette ai protagonisti di osservare da vicino il lavoro quotidiano delle persone che fanno parte della loro azienda.

GIAS, attiva da oltre 50 anni, conta circa 500 dipendenti ed è particolarmente legata al territorio calabrese. La sua attività si basa anche su una filiera corta, con la lavorazione delle materie prime a poca distanza dai campi di raccolta, per preservarne qualità e freschezza.

Boss in incognito, cosa succede nella puntata del 29 settembre

Durante la sua esperienza sotto copertura, Natale Lia dovrà cimentarsi in diverse attività all'interno dell'azienda. Il Boss sarà impegnato nella raccolta delle zucchine nei campi insieme a Vincenzo, per poi passare alla selezione e al confezionamento dei prodotti con Paola.

Successivamente lavorerà nel fine linea affiancato da Anna e arriverà anche nella cucina sperimentale, dove insieme a Nellina contribuirà a perfezionare una ricetta. Nella puntata non mancherà anche Elettra Lamborghini, che, dopo il consueto lavoro di trucco e parrucco per rendersi irriconoscibile, entrerà a sua volta in azienda sotto copertura. La conduttrice collaborerà con Patrizia nella selezione e nel taglio delle zucchine.

Come da tradizione del programma, i dipendenti saranno convinti di partecipare alle riprese di un documentario dedicato ad alcune persone che hanno perso il lavoro e stanno cercando una nuova occupazione. Soltanto al termine della settimana scopriranno la vera identità delle persone con cui hanno lavorato.

Resta quindi da vedere come reagiranno i dipendenti di GIAS quando scopriranno che, dietro le nuove identità, si nascondono proprio il Direttore Generale Natale Lia ed Elettra Lamborghini.