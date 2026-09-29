Achille Lauro: la scaletta del concerto evento a San Siro, stasera su Canale 5

Laura Pausini, Boss Doms e Valentina Gargano accompagnano Achille Lauro sul palco di San Siro, in uno show che ripercorre i suoi successi e i momenti più significativi della sua carriera

Achille Lauro sfida Raoul Bova, in questo martedì 29 settembre, e arriva in prima serata su Canale 5 con Comuni Immortali, il concerto evento registrato allo Stadio San Siro di Milano davanti a circa 60mila spettatori.

Sarà un testa a testa con la nuova fiction di Rai 1, Tutto l'amore che resta, per uno spettacolo che porta in televisione uno dei momenti più importanti del tour di Lauro e ripercorre diverse fasi della sua carriera attraverso musica, scenografia, performance e contaminazioni con altri linguaggi artistici.

Al centro della serata le canzoni che hanno segnato il percorso dell'artista, dai brani degli esordi alle produzioni più recenti. Non mancheranno inoltre alcuni ospiti e momenti pensati appositamente per trasformare il concerto in uno show televisivo.

Achille Lauro, Comuni Immortali: la scaletta

Il live si apre con Amor e prosegue con Bam Bam Twist, Dannata San Francisco e 1969. La prima parte dello spettacolo comprende anche Senza una stupida storia, La via dei guai e Marilù.

Tra i momenti più particolari della scaletta c'è Perdutamente, eseguita insieme al soprano Valentina Gargano. Grande spazio anche a uno dei brani più rappresentativi di Lauro, Rolls Royce, che sul palco di San Siro vede la partecipazione di Boss Doms. La prima parte del concerto prosegue quindi con La città degli angeli, Domenica e 16 marzo.

È sulle note di Maleducata che lo spettacolo si apre invece alla moda, con il debutto di EROTICA, la prima collezione femminile firmata da Lauro nel suo ruolo di direttore creativo di Dondup. La sfilata porta sul palco 39 look, con la partecipazione delle modelle Frida Aasen, Cindy Mello e Ikram Abdi.

Uno dei momenti più attesi dello show è l'incontro tra Achille Lauro e Laura Pausini. La cantante lo raggiungerà sul palco per 16 marzo, prima di interpretare con lui anche La solitudine. Ecco la scaletta completa di "Comuni Immortali", con i brani in ordine di esecuzione:

Amor

Bam Bam Twist

Dannata San Francisco

1969

Senza una stupida storia

La via dei guai

Marilù

Perdutamente con Valentina Gargano

Cristina

Me ne frego

Amore disperato

Rolls Royce con Boss Doms

La città degli angeli

Domenica

16 marzo

Maleducata

Medley di Pessima, Cadillac 1920, Bvlgari Black Swing e Thoiry Remix

La bella e la bestia

Comuni immortali

In viaggio verso il paradiso

16 marzo con Laura Pausini_

La solitudine con Laura Pausini

C'est la vie

Incoscienti giovani

Con "Comuni Immortali", San Siro diventa così il palcoscenico televisivo di un viaggio attraverso il repertorio di Achille Lauro, con musica, spettacolo e moda riuniti in un unico evento.