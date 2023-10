La Promessa anticipazioni 1° novembre: Manuel non si ricorda di Jana, nessuno ha notizie di Salvador

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 mercoledì 1° novembre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, seguendo la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e nel svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima. Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di martedì 31 ottobre

La promessa: riassunto della puntata del 31 ottobre

Lope riferisce a Simona che Candela ha ricevuto una lettera in cui una persona anonima le dice di conoscere un segreto del suo passato. Simona sembra sapere più di quel che dice. Intanto Catalina si fa arrivare la spilla della madre, dopo averla chiesta in prestito alla Baronessa, mandando Cruz su tutte le furie, che si vede anche costretta ad accettare l'apertura del testamento del padre che permetterà a Lorenzo di impossessarsi dei soldi che spettano alla sorella.

Anticipazioni del 1° novembre: Manuel soffre ancora di amnesie

Jana affronta Manuel che dice di non ricordarsi di lei. Lorenzo parla con Cruz che gli esplicita il suo disprezzo verso di lui. Lorenzo vuole sapere quando verrà aperto il testamento del barone.

Nel prossimo episodio: Nessuno ha notizie di Salvador

Jana si confida con Maria che le dice che è disperata per la mancanza di notizie di Salvador che è stato catturato del nemico. Jana parla con Curro che le dice che gli manca il nonno e che non si trova per niente bene con il padre.

Nella nuova puntata della soap: I sensi di colpa di Teresa

Teresa è in crisi perché pensa a quello che ha subito dal barone e al fatto di aver partecipato alla sua uccisione. Romulo decide di andare a scusarsi con Gregorio, che non accetta le sue scuse e gli manifesta la sua volontà di vendicarsi.

Ne La promessa di mercoledì: Iniziano i preparativi del matrimonio

Jimena dice alla madre che vorrebbe che Jana diventasse la sua cameriera personale. Maria chiede a Martina se può domandare al duca se può aiutare ad avere notizie di Salvador. Fervono i preparativi per il matrimonio e Cruz e la duchessa discutono per il servizio ai tavoli.