La Promessa, anticipazioni 1 febbraio: Petra è la nuova governante, Martina è preoccupata per Curro e Manuel

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 sabato 1 febbraio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina si rifiuta di tornare per il compleanno di Cruz. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

La partenza di Manuel al fronte provoca un cambiamento significativo all'interno della tenuta, il racconto fa un salto temporale di alcuni mesi, con la tenuta che appare profondamente modificata. Cruz, completamente insensibile agli avvenimenti, è determinata a festeggiare il suo compleanno.

Catalina ha scelto di abbandonare il palazzo per vivere in modo più indipendente, allestendo un piccolo "appartamentino" separato dalla tenuta. Nel frattempo, conosciamo un nuovo personaggio: Maria Antonia, una vecchia amica della marchesa. La donna diventa la nuova inquilina e si offre come mediatrice tra i marchesi, ormai in crisi profonda da quando Manuel è partito per il fronte.

Margarita cerca di far tornare Catalina a La Promessa

Anticipazioni de La Promessa: Cruz accusa Curro della partenza di Manuel

La marchesa è determinata a riunire tutta la famiglia per il suo compleanno e insiste affinché anche Catalina sia presente. Don Alonso, pur sapendo quanto sia difficile convincere la figlia, la supplica di tornare alla tenuta. Tuttavia, Catalina rifiuta categoricamente e solo l'intervento di Margarita potrebbe farle cambiare idea. La ragazza, però, è decisa.

Catalina non metterà più piede a La Promessa finché Cruz non le avrà chiesto scusa per averla tradita e aver aiutato Don Lorenzo a sottrarle il controllo del commercio delle marmellate. Dopo aver conquistato la fiducia di Cruz, Petra assume il ruolo di nuova governante. Tuttavia, il suo potere le dà alla testa e inizia subito a maltrattare il personale, imponendo il suo comando con severità.

Pia, retrocessa a semplice domestica, deve sopportare umiliazioni continue. Il clima tra i servitori si fa sempre più teso. La tensione tra Simona e sua figlia Virtudes raggiunge il culmine. Durante un acceso litigio, la ragazza ribadisce con fermezza di non voler più alcuna interferenza nella sua vita e respinge ogni tentativo della madre di imporsi su di lei. Il loro rapporto sembra ormai irrecuperabile.

Devastata dalla partenza di Manuel per la guerra, Cruz trova un colpevole su cui sfogare la sua rabbia: Curro. Secondo lei, il giovane lo ha convinto a partire e per questo non riesce a perdonarlo. Martina, sempre più preoccupata per il cugino, cerca di farle cambiare idea, ma la marchesa è irremovibile.

Lope ha ricevuto una lettera misteriosa

Nel frattempo, Lope riceve una lettera misteriosa che potrebbe cambiare il corso della sua vita. All'interno, sono contenute rivelazioni scioccanti che lo lasciano senza parole. Di cosa si tratta? E come reagirà il giovane a queste nuove informazioni?

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Maria è felice per il suo nuovo lavoro e ne parla con Jana.