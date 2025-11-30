La Promessa anticipazioni 1° dicembre: Curro scopre chi ordinò il suo rapimento

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Pia rifiuta di rispondere alle domande di Rómulo.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Manuel decide di accettare l'offerta di lavoro di Don Pedro Farré e trasferirsi in Italia. Jana lo sostiene, felice di allontanarsi da Cruz. I marchesi inizialmente reagiscono con rabbia, ma si placano quando Manuel promette di inviare parte del suo stipendio per aiutare le casse ormai vuote de La Promessa.

Intanto Santos chiede a di poter parlare con Don Romulo perchè ha notizie importanti sulla morte del Barone di Linaja.

Il maggiordomo, dopo averlo ascoltato, lo caccia indignato. Martina avverte Curro che Cruz e Lorenzo vogliono costringerlo a sposare una delle figlie del duca di Castroviejo. Curro, sconvolto, si scusa con Angela. Nel frattempo Lope, Vera, Candela, Simona e Petra decidono di restare alla tenuta, mentre Marcelo annuncia a Romulo la sua intenzione di andarsene.

Angela e Martina

La Promessa anticipazioni: Martina inizia a dubitare di Jacobo e chiede aiuto ad Angela

Santos ha rivelato a Romulo che Pia è responsabile della morte del Barone di Linaja. Il maggiordomo inizialmente non gli ha creduto, ma poco dopo la cameriera gli ha confermato che il figlio di Don Ricardo ha detto la verità. Sconvolto dalla scoperta, Romulo affronta Pia e le chiede chi l'abbia aiutata quella notte. La donna, però, si chiude in un ostinato silenzio e rifiuta di aggiungere altro.

Intanto Curro è ancora irritato con Jana, colpevole di aver fatto capire a Leocadia che il baroncino è suo fratello e figlio dell'ex cameriera Dolores. Jana gli spiega che proprio quel racconto le ha permesso di scoprire un dettaglio importante: Leocadia, come lei stessa ha ammesso, era l'amante del padre di Cruz. È stato proprio il Barone a raccontarle che fu lui a pagare gli incappucciati che rapirono Curro, ma l'ordine partì direttamente da Cruz.

Jacobo è rimasto alla tenuta: il suo obiettivo è soddisfare le richieste dei marchesi, ovvero sposare Martina e diventare procuratore dei suoi beni, così da poter vendere le terre quando Cruz e Don Alonso lo riterranno opportuno. Martina, però, è attenta e non vuole farsi ingannare: dopo le parole di Curro, che le ha chiesto di fidarsi meno del suo fidanzato, decide di confidarsi con Ángela, che in passato l'aveva già aiutata ad aprire gli occhi. Nel frattempo, dopo il confronto con Jana, Leocadia si presenta da Cruz e la accusa apertamente di aver sposato Don Alonso con l'inganno.

