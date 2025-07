La Promessa anticipazioni 1 agosto: Manuel costringe il padre a un confronto scomodo

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap spagnola in onda domani: Manuel spinge il marchese a partecipare alla festa dei Duchi de Urbizu, ma lui teme lo scontro con gli ex consuoceri. E Jana continua a disertare le cene.

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e si concentra sulla vita nel palazzo di proprietà dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: Curro sembra deciso a convolare a nozze con Julia, ma Martina e Alonso provano a fargli cambiare idea.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Cruz organizza una cena di benvenuto per Jana, mentre Samuel confessa a Maria di aver rubato il crocifisso, spiegandole le sue ragioni. Pelayo, intanto, decide di sposare Catalina, pur sapendo che il bambino che aspetta non è suo. Le nozze si terranno nella cappella della tenuta e sarà proprio Samuel a celebrarle.

Martina affronta nuovamente Ayala, sostenuta da Petra, che nel frattempo accusa Marcelo di furto. Il valletto, sempre più sotto accusa, si sfoga con Ricardo e confessa a Teresa l'intenzione di lasciare la tenuta e trasferirsi in Portogallo. Curro, invece, rivela a Martina di non poter evitare le nozze con Julia, soprattutto dopo le pressioni di Lorenzo, alleato del fratello di Paco.

Pelayo e Catalina

Anticipazioni de La Promessa: Catalina e Pelayo fanno una donazione a Padre Samuel per il matrimonio

Jana è sempre più decisa a evitare ogni contatto con i genitori di Manuel e, per questo motivo, continua a boicottare le cene di famiglia organizzate dai Cruz. La marchesa, esasperata dalla situazione e non sapendo più come comportarsi, decide di organizzare un'ulteriore cena di benvenuto in onore della ragazza, nel tentativo di obbligarla finalmente a partecipare.

Nel frattempo, Manuel incoraggia suo padre a fare da accompagnatore alla marchesa per la festa organizzata dai Duchi de Urbizu. In un primo momento il marchese aveva rifiutato l'invito, determinato a evitare un confronto con gli ex consuoceri, convinto che siano stati proprio loro a diffondere le voci sulla sua presunta infedeltà.

Intanto, Curro sembra ormai sopraffatto dalla pressione esercitata da Lorenzo e José Juan e appare sempre più convinto a sposare Julia. Tuttavia, sia Martina che Alonso tenteranno di dissuaderlo, facendo leva sui suoi dubbi interiori. Proseguono, nel frattempo, i preparativi per il matrimonio tra Catalina e il conte Pelayo: la coppia decide di fare una donazione a Padre Samuel per prenotare ufficialmente la data delle nozze.