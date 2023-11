La Promessa anticipazione 1 dicembre: Manuel scopre l'inganno di Jimena, Alonso sulle tracce dell'ereditiera

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 venerdì 1 dicembre alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di giovedì 30 novembre

La promessa: riassunto della puntata del 30 novembre

Manuel chiede a Martina se prima dell'incidente fosse innamorato di Jimena. Alonso dice a Catalina che la dote di Jimena basta solo per coprire i debiti e che hanno ereditato solo il palazzo di Cadice. Durante il pranzo Petra rivela a tutti che Pia è incinta.

Anticipazioni del 1° dicembre: Il mistero di Elisa de Grazalema

Alonso vuole scoprire chi è Elisa de Grazalema, alla quale il barone ha lasciato in eredità non meno di un terzo del suo patrimonio. Quello che non sospetta, è che conosce già l'ereditiera di cui non ha un buon ricordo.

Nel nuovo episodio: Il segreto di Pia e la rivelazione inaspettata

Incoraggiata da Petra, la marchesa ottiene da Pia la conferma che ha mentito ed è ancora incinta. Ma nessuno si sarebbe mai aspettato che qualcuno della servitù si sarebbe fatto avanti per rivendicare la paternità del bambino.

Nella prossima puntata: Il conflitto sentimentale di Lope

Lope, sta vivendo un momento difficile al fianco di Maria Fernandez, ad asciugare le sue lacrime e decide di sfogarsi confessando a Mauro quello che aveva negato poco tempo prima, cioè di essere sempre stato innamorato della cameriera.

Nell'ultimo appuntamento della settimana: Catalina e il misterioso palazzo di Cadice

Catalina riesce a convincere il padre ad autorizzarla a visitare il palazzo di Cadice che hanno ereditato dal barone de Linaja per capire in che condizioni si trova, a patto che Cruz non ne venga a conoscenza.

Venerdì a La Promessa

Nel frattempo Manuel raccoglie prove delle manipolazioni subite per mano di Jimena, si prepara a far luce sulla verità e ottenere giustizia.