Tomb Raider, problemi sul set per Sophie Turner: la serie avrebbe violato le norme di sicurezza

La serie Amazon con Sophie Turner nei panni di Lara Croft è finita al centro di un caso legato alla sicurezza sul lavoro, perché secondo la Health and Safety Executive la produzione avrebbe violato alcune normative durante le riprese.

La nuova serie televisiva di Tomb Raider non è ancora arrivata su Prime Video, ma la produzione è già finita sotto i riflettori per una vicenda tutt'altro che legata allo spettacolo. Il progetto sviluppato da Phoebe Waller-Bridge, con Sophie Turner nel ruolo di Lara Croft, avrebbe infatti violato alcune importanti norme britanniche sulla salute e sulla sicurezza durante le riprese.

Problemi di sicurezza sul set di Tomb Raider

La vicenda è stata riportata da Deadline sulla base di una decisione della Health and Safety Executive (HSE), l'ente britannico responsabile della tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro. Secondo quanto emerso, la produzione operava sotto il nome di Project Temple Productions e avrebbe violato sia il Health and Safety at Work Act 1974 sia le norme contenute nel Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002.

Il problema sarebbe emerso durante alcune lavorazioni negli Shinfield Studios, nel Regno Unito, dove la serie è stata girata. Il punto contestato dall'autorità britannica riguarda in particolare l'utilizzo di vernici contenenti isocianati, sostanze chimiche che possono comportare rischi per la salute se utilizzate senza adeguate precauzioni.

Secondo la HSE, la produzione non avrebbe garantito che i membri della troupe coinvolti nelle operazioni di spruzzatura delle vernici fossero sottoposti al necessario monitoraggio biologico. Si tratta di una procedura pensata per controllare l'eventuale esposizione dei lavoratori a determinate sostanze potenzialmente pericolose.

L'autorità ha quindi emesso un provvedimento nei confronti della produzione nell'aprile scorso. Il team di Tomb Raider avrebbe successivamente adottato le misure richieste, mettendosi in regola con le indicazioni ricevute. Il caso rappresenta inoltre il quarto provvedimento di questo tipo emesso dalla HSE nei confronti di una produzione cinematografica o televisiva nell'arco di quattro anni.

Non si tratta quindi, almeno in base alle informazioni disponibili, di un'accusa generica relativa alle condizioni dell'intero set, ma di una contestazione specifica riguardante le procedure adottate durante una particolare attività di lavorazione.

Sophie Turner era già stata costretta a fermarsi

La notizia arriva inoltre dopo un altro episodio che aveva già attirato l'attenzione sulla produzione. All'inizio dell'anno le riprese di Tomb Raider erano state temporaneamente interrotte dopo che Sophie Turner aveva riportato un infortunio sul set.

L'episodio aveva provocato una pausa nella lavorazione, anche se non era stato presentato come collegato alla successiva contestazione della HSE. I due avvenimenti vanno quindi tenuti distinti. Per Turner, quello di Lara Croft rappresenta intanto un altro ruolo legato a un grande franchise internazionale dopo Sansa Stark in Game of Thrones e Jean Grey nei film degli X-Men.

La serie Amazon rappresenta una nuova fase per Tomb Raider, dopo le precedenti incarnazioni cinematografiche interpretate da Angelina Jolie e Alicia Vikander. Questa volta Lara Croft approderà per la prima volta in una produzione live-action pensata specificamente per la televisione.

Nel cast, accanto a Turner, figurano Martin Bobb-Semple nel ruolo di Zip, Jason Isaacs nei panni di Atlas DeMornay, Bill Paterson come Winston e Sigourney Weaver nel ruolo di Evelyn Wallis.

La serie è stata sviluppata da Phoebe Waller-Bridge e coinvolge Amazon MGM Studios, Crystal Dynamics, Wells Street Films, Story Kitchen e Legendary Television come società produttrici esecutive.

Al momento non è stata annunciata una data ufficiale di uscita. La serie dovrebbe comunque inserirsi nel nuovo percorso narrativo del franchise, che comprende anche i videogiochi Tomb Raider: Legacy of Atlantis e Tomb Raider: Catalyst, entrambi sviluppati da Crystal Dynamics.

Per ora, dunque, il pubblico dovrà attendere per vedere Sophie Turner nei panni della nuova Lara Croft. Nel frattempo, la produzione dovrà fare i conti con una violazione delle norme di sicurezza che, secondo quanto stabilito dall'autorità britannica, è stata successivamente corretta.