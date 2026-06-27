La Promessa anticipazioni 28 giugno: Pia scopre le lettere segrete che Cristóbal nascondeva

Pia scopre che Cristóbal nasconde delle lettere misteriose e, insieme a Ricardo, avvia un'indagine segreta per capire chi gli scriva davvero e quale complotto si nasconda dietro il suo potere crescente a La Promessa.

Nelle anticipazioni di domani 28 giugno a La Promessa - in onda alle 19:40 su Rete 4 - la tensione continua a salire e Pia si ritrova al centro di un mistero sempre più inquietante. La donna, infatti, scopre che il nuovo maggiordomo Cristóbal sta nascondendo delle lettere segrete. Insospettita dal suo comportamento sempre più autoritario, Pia decide di non restare in silenzio e coinvolge Ricardo in un'indagine rischiosa per capire chi si celi davvero dietro quei messaggi e quali siano le sue reali intenzioni.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Grazie ai documenti segreti sottratti dal suo ufficio, il Colonnello Fuentes agisce senza sconti: varcata la soglia del Palazzo, trae in arresto Don Lorenzo de la Mata davanti a tutta la famiglia e alla servitù. L'accusa è infamante: alto tradimento verso l'esercito e il Paese. Il Capitano capisce che dietro la trappola ci sono Curro e Angela; prima di essere trascinato via in catene, lancia promette una spietata vendetta.

Nel frattempo, tra Manuel e Don Alonso è scontro totale. Quando il Marchese, che continua a ignorare il doppio gioco di Leocadia, chiede al figlio se abbia finalmente appianato le divergenze con la nobildonna, la risposta del giovane è una dichiarazione di guerra. Manuel non solo rifiuta, ma rimprovera duramente il padre di non saper gestire la tenuta e di essersi piegato ai ricatti della creditrice.

Toño e Padre Samuel

Anticipazioni de La Promessa: Pia scopre i segreti di Cristóbal

Da quando è sbarcato a La Promessa, il nuovo maggiordomo Don Cristóbal non ha fatto sconti a nessuno, imponendo turni massacranti e punizioni ferree. Il suo delirio di onnipotenza è tale da non risparmiare nemmeno Padre Samuel, appena tornato dopo una lunga assenza e già preso di mira dal tiranno, che vede nell'abito talare del prete un ostacolo al suo controllo totale.

Il muro di infallibilità eretto da Cristóbal comincia però a mostrare le prime crepe. Pia nota che il maggiordomo ha ricevuto due lettere che ha nascosto con molta attenzione. Insospettita da tanta segretezza, la donna pensa che Cristóbal nasconda un segreto inconfessabile e decide di parlarne immediatamente con Don Ricardo. I due alleati storici avvieranno un'indagine segreta per sottrarre la corrispondenza e scoprire per conto di chi stia tramando l'uomo: fa tutto per Leocadia o risponde a un misterioso mandante esterno?

Toño chiede consiglio a Padre Samuel

Toño ed Enora sono profondamente innamorati e, sebbene l'unico a saperlo ufficialmente sia Manuel (che ha reagito con estrema freddezza), le altre donne della servitù lo hanno ampiamente intuito e ne hanno parlato con Simona. La cuoca, felicissima all'idea di vedere il figlio sereno, ha tolto ogni dubbio alle colleghe rivelando che Toño non si è mai legalmente sposato con Norberta, la donna che tutti credevano fosse sua moglie, ed è quindi un uomo libero.

Schiacciato comunque dal peso delle bugie raccontate in passato per proteggere la sua copertura, Toño decide di parlarne apertamente con Padre Samuel. Il parroco è stato il primo ad aiutarlo concretamente quando è tornato nel paese, e il giovane meccanico si rivolge a lui per chiedergli come deve comportarsi adesso con Enora. Samuel, nonostante il suo personale tormento interiore e il rifiuto verso Maria Fernandez, metterà da parte il proprio dolore per guidare l'amico.

La serenità di Angelo e Curro durerà poco?

L'allontanamento in manette di Don Lorenzo per alto tradimento regala finalmente un po' di respiro ai piani alti. L'arresto permette a Curro e Angela di vivere giorni sereni, stringendosi nel loro amore alla luce del sole. Per il giovane Luján, tuttavia, la priorità resta una sola: la strada per scoprire l'assassino di sua sorella Jana è ancora terribilmente lunga e tortuosa.

Mentre Angela spera con tutta sé stessa che l'arresto di Don Lorenzo metta la parola fine ai suoi incubi, la realtà dei fatti sarà molto diversa e spietata. Curro teme costantemente che il Capitano metta in atto la sua vendetta contro la donna che ama, anche da dietro le sbarre. I presentimenti del ragazzo si riveleranno fondati: Lorenzo de la Mata ha ancora risorse sufficienti per colpire la ragazza, e per Angela la vera trappola deve ancora scattare.