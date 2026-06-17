La Promessa anticipazioni 18 giugno: il ritratto di Cruz mette sotto pressione Leocadia

Nelle anticipazioni de La Promessa, in onda domani alle 19:40 su Rete 4 il ritorno di Cruz alla tenuta avviene in modo tanto simbolico quanto destabilizzante. Il maestoso ritratto commissionato dalla Marchesa viene esposto nel salone della tenuta, suscitando emozioni contrastanti e riportando a galla vecchi rancori. Leocadia comprende subito che quella tela è un chiaro messaggio rivolto a lei, mentre Curro fatica a contenere la rabbia e Martina accusa un improvviso malore davanti al quadro. Don Alonso, intanto, prende una decisione destinata a far discutere.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Enora capisce di essersi innamorata di Toño. La ragazza ignora che il figlio di Simona ricambia i suoi sentimenti, prende l'iniziativa, proponendo al giovane di andare insieme alla fiera di Luján per ufficializzare la loro unione. Lope rivela ai colleghi di aver ceduto all'ultimatum di Don Cristóbal accettando il ruolo di lacchè. Tra l'amarezza di Simona e Candela, il ragazzo si prepara al primo giorno lontano dalla sua amata cucina.

Nel frattempo, Catalina è irremovibile nel voler lasciare la tenuta dopo il feroce litigio con Martina. Tuttavia, Adriano e Don Alonso tentano in ogni modo di frenare la contessina: il marito e il Marchese si uniscono per convincerla che scappare significherebbe darla vinta ai loro nemici. A sconvolgere la stabilità del Palazzo arriva però un colpo di scena teatrale: dalla prigione giunge un imponente ritratto di Cruz, spedito dalla Marchesa stessa per ricordare a tutti chi sia la vera padrona.

Lorenzo, Alonso e Leocadia guardano il ritratto di Cruz

La Promessa anticipazioni: Il guanto di sfida di Cruz a Leocadia

Gli abitanti della tenuta sono completamente sconvolti dall'arrivo del maestoso ritratto di Cruz, che la Marchesa ha appositamente commissionato a un famosissimo pittore dell'epoca per farsi ritrarre in tutta la sua regalità. La presenza della tela nel salone principale scatena reazioni violentissime in base ai segreti di ciascuno, riportando l'influenza della donna tra le mura da cui era stata cacciata.

La prima a decifrare il reale intento del gesto è l'attuale beneficiaria dei debiti del Marchesato. Leocadia capisce immediatamente che il quadro della Marchesa è un messaggio indirizzato proprio a lei. Cruz la sta avvertendo: l'occupazione delle sue stanze e l'insediamento del maggiordomo Cristóbal sono solo temporanei. La Marchesa è pronta a riprendersi La Promessa con la forza.

Curro vuole giustizia per Jana e Marina ha un malore

Per il giovane Luján la vista di quel volto è come benzina sul fuoco. Curro sentirà montare dentro di sé una rabbia incontenibile contro quella donna che per anni ha considerato sua zia, ma che ora sa che potrebbe essere la mandante del delitto di sua sorella Jana. Trattenuto a stento da Angela, il ragazzo deve fare i conti con il desiderio di distruggere la tela. La reazione più drammatica e inaspettata è però quella della cugina di Catalina. Schiacciata dal peso del senso di colpa, Martina ha un improvviso mancamento, svenendo davanti al quadro.

Il veto di Don Alonso: il ritratto non si tocca

Don Alonso prende una decisione perentoria: esige che nessuno tocchi il quadro o lo sposti dalla sua posizione attuale. Il Marchese, profondamente turbato dal ritorno simbolico della moglie, vuole tempo per riflettere. Alonso ordina che la tela rimanga esposta finché non avrà deciso cosa farne definitivamente: bruciarla per cancellare il passato o lasciarla appesa come monito della presenza eterna di Cruz?