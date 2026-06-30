La Promessa anticipazioni 1° luglio: Enora sprona Manuel a riconciliarsi con Alonso

Nelle anticipazioni de La Promessa del 1° luglio, in onda alle 19:40 su Rete 4, il conflitto tra Manuel e Alonso continua a pesare come un macigno sulle dinamiche familiari e sugli affari di Palazzo. Dopo lo scontro acceso tra padre e figlio, Enora decide di intervenire per riportare la calma e tentare una mediazione. La ragazza sprona il marchesino a mettere da parte l'orgoglio e a ricucire il rapporto con Alonso, convinta che senza una riconciliazione ogni altro piano rischi di fallire.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

I sospetti di Pia nei confronti di Don Cristóbal raggiungono il punto di non ritorno. Ossessionata dalle due misteriose lettere nascoste dal maggiordomo, la governante rischia il tutto per tutto ed entra di nascosto nel suo studio privato. Il piano però fallisce: Cristóbal la sorprende a frugare tra i documenti e, furioso, pretende spiegazioni. Quando il licenziamento sembra inevitabile, Petra interviene con freddezza e inventa una scusa plausibile, salvandola. Rimaste sole, però, Petra presenta il conto e costringe Pia a raccontarle tutta la verità.

La tensione tra padre e figlio non accenna a placarsi. Manuel è furioso con Don Alonso, colpevole di non vedere il diabolico doppio gioco di Leocadia, pronta a impadronirsi sia della tenuta che dei brevetti del motore. Durante l'ennesimo e durissimo scontro nell'ufficio del Marchese, il giovane Luján non si lascia intimidire e mette il padre con le spalle al muro, confermando la sua decisione irrevocabile: liquidare Leocadia per fare di Pedro Farré il suo unico socio in affari.

Alonso e Leocadia

La Promessa anticipazioni: Enora tenta la mediazione tra Manuel e Alonso: la pace è possibile?

Manuel non si fida affatto di Leocadia e, dopo aver bloccato la firma della vendita, passa alla fase successiva del suo piano. Sfruttando il bluff economico, il giovane Luján vuole fare di tutto per convincerla a vendere definitivamente le sue quote societarie, così da estrometterla per sempre dalla proprietà del prototipo. Per riuscirci, Manuel sa di dover accelerare i contatti con Don Pedro Farré per ottenere il denaro contante necessario a liquidare la nobildonna prima che lei si accorga del trucco. Se Leocadia dovesse cedere alle pressioni, l'hangar sarebbe salvo, ma la guerra interna a Palazzo è tutt'altro che vinta.

Le dure parole scambiate nell'ufficio del Marchese - dove Manuel ha accusato apertamente il padre di vigliaccheria e mancanza di coraggio nel suo rapporto con Leocadia - lasciano strascichi pesantissimi. La tensione costante tra Manuel e suo padre lo ferisce più di qualsiasi litigio passato. Manuel ama profondamente Alonso e l'idea di averlo come nemico giurato tra le mura di Palazzo lo fa soffrire immensamente, rischiando di togliergli la lucidità necessaria per portare avanti le trattative.

A correre in suo soccorso nell'officina è Enora. Notando il tormento del Marchesino, la ragazza si avvicina a Manuel e lo sprona a riconciliarsi con Don Alonso. La giovane gli ricorda che la famiglia viene prima di qualsiasi impresa commerciale e che affrontare Leocadia senza il supporto o almeno la pace del padre rischia di trasformarsi in una missione impossibile. Manuel ascolterà il saggio consiglio di Enora o l'orgoglio dei Luján avrà il sopravvento?