La Notte del Giudizio 5 ha un rating ufficiale: sarà vietato ai minori

The Forever Purge - questo il titolo italiano del quinto capitolo de La Notte del Giudizio -, ha ricevuto un rating ufficiale Rated-R da parte della Motion Picture association of America a causa delle sue scene violente.

L'ultimo appuntamento con il franchise ideato da James DeMonaco per Universal Pictures, Blumhouse Productions e Platinum Dunes sarà infatti Rated-R (ovvero vietato ai minori di 17 anni senza la supervisione di un adulto), come riporta anche il sito Comicbook.

Il motivo? Beh, non stupirà nessuno sapere che la pellicola sarà carica di violenza e scene in cui verrà mostrato del sangue, oltre alla presenza di un linguaggio decisamente forte, soprattutto se teniamo in considerazione il genere, la classificazione dei precedenti capitoli della saga e la stessa premessa del film.

In un mondo in cui, per 12 ore l'anno, viene permesso di commettere ogni sorta di crimine, cosa succederà quando un gruppo di outsider continuerà ad andare contro la legge e perpetrare con gli atti criminali anche dopo il tempo stabilito?

The Forever Purge esplorerà proprio questo scenario: ambientato dopo gli eventi di The Purge: Election Year, e seguirà la vicenda di "Adela (Ana de la Reguera) e Juan (Tenoch Huerta), una coppia che trova rifugio in un ranch texano dopo essere scappata via da un cartello di droga messicano".

Scritto da James DeMonaco e diretto da Everardo Gout, il sangunoso e violento film dovrebbe arrivare nelle sale nei mesi estivi.