La Mummia torna al cinema, primo teaser per il film di Lee Cronin: ecco la data d’uscita

La Mummia (Lee Cronin's The Mummy), il nuovo horror firmato New Line Cinema, Atomic Monster e Blumhouse, diretto da Lee Cronin, autore de La Casa - Il Risveglio del Male arriverà nelle sale nel mese di aprile, grazie a Warner Bros. Pictures.

L'idea alla base del reboot è quella di riportare sullo schermo una grande icona del genere horror attraverso un approccio maggiormente oscuro, emotivo e disturbante, e anche per questo motivo è stato scelto Lee Cronin.

Il reboot de La Mummia

La storia della nuova versione de La Mummia prende avvio dalla misteriosa scomparsa, nel deserto, della giovane figlia di un giornalista. Otto anni più tardi, la famiglia è ancora segnata dal trauma e dalla perdita ma la ragazza ricompare improvvisamente.

Quello che sembra un miracolo destinato a sanare vecchie ferite all'interno del nucleo familiare ancora scosso per la vicenda, si trasforma presto in un incubo, rivelando una verità inquietante e impossibile da ignorare. Il film uscirà nelle sale il 16 aprile.

Il cast della nuova versione de La Mummia

Il cast principale riunisce Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy e Natalie Grace, con la partecipazione di Veronica Falcón. Il progetto segna una nuova tappa nella carriera di Lee Cronin, che dopo il successo record del suo precedente lavoro.

Con La Mummia, il regista torna a confrontarsi con uno dei miti più celebri dell'horror, offrendo una reinterpretazione cupa e contemporanea di un'icona dell'orrore sul grande schermo. La Mummia è stata portata sul grande schermo in diverse versioni a partire dal film del 1932 diretto da Karl Freund. Nel 1999, La Mummia è tornata nelle sale con una nuova versione scritta e diretta da Stephen Sommers e con protagonisti Brendan Fraser e Rachel Weisz, che tornano nel sequel La Mummia - Il ritorno, mentre il solo Fraser è nel cast del terzo film, La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone.

Dopo una serie animata e un prequel, nel 2017 è tornata al cinema con il flop con Tom Cruise del 2017.