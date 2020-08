La Mummia stasera su Italia 1 il film di Stephen Sommers con Brendan Fraser

La Mummia è il film che va in onda stasera su Italia 1 alle 21:31. Diretto da Stephen Sommers e interpretato da Brendan Fraser il film è un remake dell'omonima pellicola del 1932 ed è il primo capitolo della saga de La mummia.

Il film porta in scena la storia di un amore proibito tra il gran sacerdote Imhotep e Anck Su Namun, amante del Faraone. Per questo affronto le divinità gli infliggono una tremenda condanna: l'uomo viene sepolto vivo nella città di Hamunaptra. Nel 1923 Rick O'Connell insieme ad alcuni avventurosi personaggi si lancia alla ricerca del tesoro nascosto di Imhotep: proprio questo affronto risveglierà la Mummia, alla ricerca di vendetta.

La mummia ha avuto un grande successo di pubblico, mentre la critica non l'ha amato particolarmente. Il film ha avuto due sequel: La mummia - Il ritorno del 2001 e La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone del 2008. Protagonisti della pellicola diretta da Stephen Sommers sono Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo, Jonathan Hyde e Erick Avari.

Arnold Vosloo - che interpreta Imhotep - ha dichiarato che durante la scena del flashback ha dovuto indossare le bende per ben quattro ore, rischiando di impazzire. Per Patricia Velásquez i truccatori impiegavano ogni volta ben quattro ore per ricoprile il corpo con con della vernice. La mummia è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 27 Agosto 1999.