La mummia, il film con Tom Cruise e Russell Crowe stasera su Italia 1: trama e cast

La mummia è il film che Italia 1 manda in onda stasera in prima serata. La pellicola con Tom Cruise e Russell Crowe è una nuova versione dell'omonimo film del 1932 e, inoltre segna anche il reboot della saga. Ecco la trama, il cast e il trailer del lungometraggio.

La Mummia: Tom Cruise e Jake Johnson in una scena del film

La Trama de La Mummia

Un gruppo di militari in missione in Iraq, tra i quali il sergente Nick Morton, durante un conflitto a fuoco con i ribelli s'imbatte casualmente in una cripta inesplorata nelle profondità del deserto. Profanando l'antico sepolcro, i soldati risvegliano inavvertitamente la creatura millenaria che vi è sepolta, la principessa egizia Ahmanet, mummificata viva dai suoi contemporanei dopo essersi lasciata accecare da un potere oscuro e demoniaco.

La Mummia: azione, zombie e promesse nelle sabbie mobili

La Mummia: Sofia Boutella in una scena del film

Tornata alla vita ai giorni nostri, la mummia progetta quindi di servirsi di Morton per riacquistare i propri poteri e lanciare così la sua terribile maledizione sull'umanità intera. L'unico in grado di aiutare Nick e l'archeologa Jenny Halsey a risolvere la situazione potrebbe essere il dottor Henry Jekyll, che da una vita studia il Male in tutte le sue forme.

La Mummia: Brendan Fraser e i problemi di salute dovuti alle acrobazie sul set

Il trailer de La Mummia si può vedere grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity. Il film è diretto Alex Kurtzman. La sceneggiatura è di David Koepp, Christopher McQuarrie eDylan Kussman.

Cast de La Mummia