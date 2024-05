La Mummia, il regista dell'originale contro il reboot con Tom Cruise: 'Mi sono sentito insultato'

A distanza di 25 anni, La Mummia è un franchise che continua a sopravvivere nel cuore dei fan. Lo stesso non può dirsi del reboot del 2017 con Tom Cruise, stroncato dalla critica e successo di pubblico meno deciso del previsto.

Stephen Sommers, che ha diretto il film del 1999 e il suo sequel del 2001, La mummia - il ritorno Il Ritorno, ha criticato apertamente il reboot. Sommers ha confermato di non aver avuto nessun coinvolgimento con il film, né a livello creativo né di altro tipo, poiché nessuno della produzione lo ha mai contattato.Il regista ha ammesso di essersi sentito insultato da questo silenzio da parte del regista Alex Kurtzman e degli sceneggiatori David Koepp, Christopher McQuarrie e Dylan Kussman. Dal suo punto di vista, rivolgersi ai cineasti precedenti quando si realizza un reboot è una forma di cortesia, tanto più che il cineasta era stato coinvolto anche nello spinoff del 2008 La mummia - La tomba dell'imperatore dragone.

La Mummia: Sofia Boutella in una scena del film

"Mi sono sentito insultato perché né gli sceneggiatori né il regista Alex Kurtzman mi hanno contattato" ha spiegato Stephen Sommers. "Io contatto le persone se devo riprendere qualcosa fatto in precedenza da qualcun altro. La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone, che ha diretto Rob Cohen, è come se fosse una mia creatura. Non volevo pestargli i piedi, così l'ho aiutato nella produzione. Ma non sono stato coinvolto nel reboot con Tom Cruise. Nessuno mi ha contattato. Stavo facendo altro, non è che mi sono messo a piangere, ma è una cortesia comune."

La difficoltà dei reboot

Stephen Sommers ha puntualizzato di non aver voluto dirigere personalmente La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone perché sentiva che i primi due capitoli de La Mummia erano già completi. A suo parere, un terzo capitolo della storia sarebbe dovuto ripartire da zero e il recasting del personaggio di Rachel Weisz non sarebbe certo stato facile.

"Sono davvero orgoglioso dei primi due film. I terzi capitoli sono semplicemente molto difficili" ha specificato. "Quindi sapevo subito che non volevo dirigerlo e Rachel non ci sarebbe stata. Scherziamo sempre su questo. Il terzo film ha una mummia nel titolo, ma in realtà non c'è nessuna mummia nella storia."