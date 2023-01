La mummia, Brendan Fraser sorprende i fan a una proiezione del film a Londra (VIDEO)

Dopo essersi preso una pausa dal tour promozionale di The Whale, nuovo film di Darren Aronofsky che ha segnato la sua rinascita artistica, Brendan Fraser ha voluto sorprendere i fan britannici durante una proiezione speciale de La Mummia a Londra. Uscito nel 1999, il film lanciò Fraser nella stratosfera hollywoodiana.

La proiezione speciale, che prevedeva anche la visione de La mummia - Il ritorno (film del 2001), è avvenuta nella giornata del 20 gennaio al Prince Charles Cinema di Londra. Un'occasione speciale a cui l'attore non ha potuto rinunciare: "Sono orgoglioso di essere qui stasera dinnanzi a voi. Si tratta di un film che è stato realizzato in Inghilterra e dovreste esserne orgogliosi. Dovreste saperlo, lo stesso è accaduto per il secondo film. Grazie per essere qui".

Brendan Fraser sul suo primo incontro con Leonardo DiCaprio: "Fui il primo a non trattarlo come un bambino"

Brendan Fraser ha poi aggiunto: "Non avevamo idea di che tipo di film stessimo facendo quando lo abbiamo girato. Non sapevamo se fosse un dramma o una commedia o un film d'azione o un horror o una storia d'amore... tutto quanto. Non ne avevamo idea finché non è stato testato davanti al pubblico britannico. Grazie per questo".

Nonostante l'età, Brendan Fraser sarebbe disposto a tornare nei panni dell'avventuriero Rick O'Connell in un ipotetico reboot de La mummia. "Accidenti, non conosco dettagli succosi al riguardo, ma è una cosa che molti si chiedono da tempo", ha detto Fraser a Deadline. "Non sono contrario. Non conosco un attore che non voglia un lavoro. Non credo di essere mai stato così famoso e senza stipendio allo stesso tempo nella mia vita professionale, quindi per me è si, tutti i progetti devono iniziare da qualche parte".