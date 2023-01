Brendan Fraser sul suo primo incontro con Leonardo DiCaprio: "Fui il primo a non trattarlo come un bambino"

Brendan Fraser si è aperto a proposito del suo primo incontro con Leonardo DiCaprio, rivelando che cosa gli confesso in seguito la star di The Wood of Wall Street.

Qualche anno fa Leonardo DiCaprio era considerato come il re di Hollywood ma adesso il titolo spetta di diritto a Brendan Fraser: tra la sua performance acclamata dalla critica in The Whale e il modo in cui l'attore ha conquistato i cuori dei fan sembra che nessuno, al momento, sia amato quanto la star statunitense.

Durante una recente intervista pubblicata da SiriusXM, Fraser ha parlato del suo prossimo film, Killers of the Flower Moon, diretto da Martin Scorsese e interpretato da DiCaprio. L'attore ha poi raccontato una storia sul suo primo incontro con un giovanissimo Leo, poco dopo il loro arrivo a Hollywood.

Fraser ha affermato di essere rimasto subito molto colpito dalle capacità di DiCaprio, e il giovane attore ha apprezzato il modo in cui Brendan lo ha trattato: "Oh mio Dio. Quando sono arrivato in città per la prima volta, l'ho visto in Gilbert Grape, lui avrà avuto 16 anni, io ne avevo 20 ed era così, era così bello."

"Ci incontrammo e anni dopo mi disse che ero stato la prima persona che non lo aveva trattato come un ragazzino perché quando lo incontrai non mi sembrò affatto un ragazzino. Vidi un attore davvero formidabile che era ovviamente un giovane, ma una forza da non sottovalutare", ha concluso Brendan Fraser.