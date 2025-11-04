La Mummia: Brendan Fraser e Rachel Weisz ritorneranno in un nuovo film?

La Mummia potrebbe tornare sul grande schermo con un nuovo film che dovrebbe poter contare sul ritorno di Brendan Fraser e Rachel Weisz.

Universal, secondo le fonti di Deadline, starebbe infatti concludendo le trattative con le due star per raggiungere l'accordo necessario a dare il via libera alla produzione.

Il ritorno del franchise La Mummia

Attualmente lo studio non ha svelato i dettagli della trama del nuovo film del franchise La mummia. Alla regia dovrebbero essere impegnati Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, ovvero Radio Silence.

La sceneggiatura è firmata da David Coggeshall (The Deliverance), mentre nel team della produzione ci saranno Sean Daniel, William Sherak, James Vanderbilt, e Paul Neinstein di Project X Entertainment.

Brendan Fraser e Rachel Weisz sono stati i protagonisti del film La Mummia e del successivo La mummia - il ritorno , arrivati nei cinema nel 1999 e nel 2001. I due lungometraggi, diretti da Stephen Sommers, hanno incassato oltre 400 milioni di dollari in tutto il mondo.

Cosa raccontava la saga

Sul grande schermo si raccontava la storia dell'avventuriero Rick O'Connell che unisce le forze con Evelyn Carnahan, un'egittologa che lavora al Museo del Cairo, vivendo delle incredibili avventure e innamorandosi. La coppia ha poi un figlio e deve affrontare nemici sovrannaturali, oltre a fare i conti persino con la morte.

Nel 2002 era arrivato nei cinema lo spinoff Il re scorpione con protagonista Dwayne Johnson, in grado di incassare oltre 180 milioni di dollari. Nel 2008 era poi stato realizzato La mummia - La tomba dell'imperatore dragone, del regista Rob Cohen, in cui non aveva recitato Weisz.

I fan del franchise dovranno quindi attendere ulteriori sviluppi prima di scoprire se le due star ritorneranno in azione per continuare la storia di Rick ed Evelyn!