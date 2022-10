La Mummia, Brendan Fraser non esclude un sequel e spiega perché il reboot non ha funzionato

Brendan Fraser ha rivelato che sarebbe interessato a girare un sequel del film La Mummia, il progetto che gli ha regalato la fama mondiale.

L'attore, tornato protagonista grazie a Darren Aronofsky che l'ha voluto come star di The Whale, ha condiviso la sua opinione anche sul reboot con star Tom Cruise.

Una scena de La Mummia

Il regista di La mummia, Stephen Sommers, ha raccontato che aveva scelto Brendan Fraser come star perché aveva delle capacità specifiche: "Poteva tirare un pugno e incassarlo, e aveva un grandioso senso dell'umorismo. Era un ragazzo che piaceva veramente. Non è mai sembrato uno sbruffone o arrognate".

L'attore si è messo inoltre alla prova girando da solo molte scene d'azione, infortunandosi anche a un ginocchio, ma completando ugualmente il film: "Era disposto a fare qualsiasi cosa gli proponessimo".

Universal non lo ha però coinvolto nel reboot del 2017 con star Tom Cruise, e Brendan ha spiegato: "Realizzare quel film è difficile. L'ingrediente che ci faceva andare avanti nella nostra versione, e che non ho visto in quel film, era il divertimento. Quella versione era priva di quell'elemento. Era un film horror. La Mummia dovrebbe essere un'avventura elettrizzante, ma non terrificante e spaventosa".

Fraser ha ribadito: "So quanto è difficile riuscire a realizzarlo bene. L'ho fatto tre volte".

Nonostante siano passati molti anni, l'attore sarebbe comunque interessato a riprendere il ruolo di Rick O'Connell: "Non so come potrebbe funzionare. Ma sarei disposto a farlo se qualcuno avesse l'idea giusta".