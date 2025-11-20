La mummia 4, Brendan Fraser: "Aspettavo questa telefonata da vent'anni"

La star della saga action di fine anni '90 e inizio 2000 è entusiasta di tornare nel ruolo che l'ha reso famoso in tutto il mondo al fianco di Rachel Weisz.

Brendan Fraser non vedeva l'ora di tornare nel franchise La mummia. In una recente intervista con Associated Press, l'attore ha confessato il proprio entusiasmo per il progetto de La mummia 4.

Secondo Fraser, il quarto capitolo è ciò che i fan stavano aspettando ormai da tanti anni e personalmente aspettava la chiamata della produzione ormai per poter far parte del progetto.

Brendan Fraser non vede l'ora di tornare in La mummia 4

"Quello che volevo fare non è mai stato realizzato" ha spiegato Fraser "Sono orgoglioso del terzo perché penso che sia un buon film indipendente. Abbiamo ripreso e fatto quello che sappiamo fare con una troupe diversa e abbiamo dato il massimo. Ma quello che volevo fare è in arrivo".

L'attore ha atteso questo momento con pazienza: "Ho aspettato questa chiamata per 20 anni. A volte era forte, a volte era come un telegrafo debole. Ora? È il momento di dare ai fan ciò che vogliono".

La reunion de La mummia e le notizie sul quarto film

Lo scorso luglio, dopo 26 anni, parte del cast si è riunito al Fan Expo Denver. Erano presenti Brendan Fraser (Rick O'Connell), Patricia Velásquez (Anck-Su-Namun), John Hannah (Jonathan Carnahan) e Oded Fehr (Ardeth Bay).

Dalle immagini pubblicate erano assenti Rachel Weisz (Evelyn Carnahan), non presente alla reunion, e Arnold Vosloo (Imhotep, la mummia del film). Nonostante l'assenza, secondo i media internazionali Rachel Weisz sarebbe in trattative per interpretare di nuovo Evelyn nel quarto film della saga.

La coppia di registi composta da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett potrebbe essere la precelta per prendere le redini della regia. Il franchise iniziò nel 1999 con il primo film, La mummia, diretto da Stephen Sommers, e proseguì con La mummia - Il ritorno (2001) e La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone (2008). Brendan Fraser ha recitato in tutti e tre i film della trilogia mentre Rachel Weisz ha partecipato soltanto ai primi due, sostituita da Maria Bello nel film successivo.