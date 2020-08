La morte ti fa bella: stasera su Iris il film di Robert Zemeckis con Isabella Rossellini

La morte ti fa bella farà compagnia agli spettatori stasera su Iris alle 21:00 in punto. Con Meryl Streep, Goldie Hawn, Bruce Willis e Isabella Rossellini, questa commedia grottesca diretta nel 1992 da Robert Zemeckis si è aggiudicata, l'anno successivo, il Premio Oscar per gli effetti speciali.

A Beverly Hills, due donne si combattono da tempo: Madeline Ashton (Meryl Streep), stella del musical, ed Helen Sharp (Goldie Hawn), scrittrice di successo. Sono ormai non più giovani e creme e belletti rientrano nell'uso quotidiano per sconfiggere il processo d'invecchiamento. Madeline è abituata a portar via gli uomini alla rivale e per ultimo ha circuito Ernest Menville (Bruce Willis), un medico specializzato in chirurgia plastica, che ha sposato. Non basta, però: l'eterna giovinezza è desiderata dalle due donne, che fanno ricorso alla misteriosa pozione della celebre maga Lisle (Isabella Rossellini). Il dottor Ernest, già frastornato dalla sua aggressiva moglie, dovrebbe curare le due donne ora alleate, prendendo però la pozione pure lui.