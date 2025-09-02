La morte ti fa bella, Drew Barrymore: "Punto tutto su un remake con Adam Sandler e Jennifer Aniston"

La star di E.T. l'extraterrestre e Santa Clarita Diet ha ribadito la sua volontà di tornare a lavorare con la co-star de 50 volte il primo bacio.

Al suo The Drew Barrymore Show, l'attrice Drew Barrymore è tornata a parlare delle possibili opzioni che riguardano la sua carriera nel prossimo futuro, dopo la fine di Santa Clarita Diet qualche anno fa.

In seguito alla conclusione della serie nel 2019 dopo tre stagioni di messa in onda, Drew Barrymore si è dedicata principalmente al suo talk show ma ora vorrebbe tornare a recitare.

Un remake con Adam Sandler e Jennifer Aniston

"Adam [Sandler] sa che voglio davvero tornare a lavorare con lui e con Jennifer Aniston, insieme. Entrambi lo sanno. Abbiamo già lanciato qualche idea" ha spiegato Barrymore.

Isabella Rossellini in La morte ti fa bella

"Per scherzo diciamo che faremo il film di Tre cuori in affitto ma io punto tutto sul suo remake de La morte ti fa bella" ha svelato l'attrice. Qualche mese fa, Drew Barrymore aveva confermato che insieme all'amico Adam Sandler era alla ricerca di un nuovo progetto da realizzare insieme.

La black comedy di Robert Zemeckis con Meryl Streep e Goldie Hawn

Uscito nel 1992, La morte ti fa bella racconta la storia dell'attrice Madeline (Meryl Streep), che decide di prendere un elisir di immortalità per rimanere sempre giovane. La black comedy di Robert Zemeckis comprende nel cast anche Goldie Hawn nel ruolo della rivale di Madeline, Bruce Willis nei panni del pavido marito e Isabella Rossellini, colei che fornisce a Madeline l'elisir di immortalità.

Drew Barrymore ha recitato con Jennifer Aniston nel film La verità è che non gli piaci abbastanza e in diverse produzioni con Adam Sandler come Prima o poi me lo sposo, 50 volte il primo bacio, e Insieme per forza. Sandler e Aniston hanno condiviso il set nei due film di Murder Mystery per Netflix e Mia moglie per finta.