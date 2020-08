La morte ti fa bella, la pozione e l'easter egg di Ritorno al futuro

Ritorno al futuro: Michael J. Fox nella piazza di Hill Valley

La morte ti fa bella contiene un simpatico omaggio a Ritorno al futuro, altro celebre film del regista Robert Zemeckis. Non è insolito che un cineasta inserisca rimandi alla propria filmografia sullo schermo, soprattutto quando si tratta di qualcuno come Zemeckis che già di suo tende ad essere molto cinefilo anche senza autocitarsi (basti pensare all'immaginifico mondo di Roger Rabbit, per esempio). L'incrocio tra i due universi non è esplicito, bensì presente sotto forma di sottile, buffo Easter Egg, quando Helen (Goldie Hawn) beve per la prima volta la pozione: la data è il 26 ottobre 1985, ossia il presente quando Marty McFly si ritrova per sbaglio al centro di complicazioni spazio-temporali che dureranno ben tre film, tra il 1955, il 2015 e il 1885.

Un omaggio molto simpatico quello presente ne La morte ti fa bella, che Robert Zemeckis ha girato dopo aver completato la trilogia con Ritorno al futuro parte III. Trilogia che quest'anno festeggia un duplice anniversario, ossia i trentacinque anni del capostipite e i trenta del capitolo finale. Si parla da anni, oltre che di un eventuale quarto film della saga, di un possibile remake, ma il regista, che detiene il controllo creativo del franchise, ha più volte affermato che non accadrà mentre lui è ancora in vita (c'è però stato uno spin-off animato in televisione negli anni Novanta, con la partecipazione parziale di Christopher Lloyd).

Recentemente Zemeckis ha firmato Recentemente Zemeckis ha firmato The Walk e Benvenuti a Marwen, ed è attualmente al lavoro su un rifacimento in carne ed ossa del Pinocchio della Disney, le cui riprese dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno, in vista di un'uscita nelle sale alla fine del 2021 o all'inizio del 2022. Al momento non si sa chi interpreterà il burattino, ma Geppetto avrà il volto di Tom Hanks, collaboratore abituale e grande amico di Zemeckis.