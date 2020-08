La morte ti fa bella: Isabella Rossellini era (quasi) nuda nel film

Intervistata da David Letterman, Isabella Rossellini ha rivelato di aver indossato soltanto un pareo e delle collane per interpretare Lisle in La morte ti fa bella.

Intervistata dal celebre conduttore durante una puntata del The David Letterman Show, Isabella Rossellini ha rivelato di aver indossato soltanto un pareo e delle collane per interpretare Lisle, il suo personaggio in La morte ti fa bella.

Goldie Hawn in La morte ti fa bella

A detta dei produttori e di alcuni membri del cast la Rossellini avrebbe in realtà usato una controfigura per le sue scene di nudo in questa pellicola, il corpo visibile nel film sarebbe quello di Catherine Bell. È interessante notare però che, un paio di anni prima, la Rossellini aveva girato una celebre scena di nudo nel film Velluto blu.

Il film ha ricevuto recensioni contrastanti: Rotten Tomatoes dà al film una valutazione del 54% sulla base delle recensioni di 50 critici; una recensione recita: "Hawn e Streep sono favolosi come gli innovativi effetti speciali di Death Becomes Her; la satira di Zemeckis, d'altra parte, è vuota come il mondo che tenta di prendere in giro."

La morte ti fa bella, diretto da Robert Zemeckis, interpretato dai premi Oscar Meryl Streep e Goldie Hawn e da Bruce Willis e Isabella Rossellini, è una commedia nera ed è soprattutto ricordato per la trama grottesca e per l'Oscar ottenuto grazie agli incredibili effetti speciali della pellicola.