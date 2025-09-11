La lunga marcia, Cooper Hoffman ha commosso Judy Greer: "Mi ha ricordato suo padre Philip Seymour Hoffman"

Judy Greer ha lavorato recentemente al fianco di Cooper Hoffman nel film La lunga marcia, trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Stephen King.

L'attrice ha confessato di essersi emozionata perché nel collega ha intravisto qualcosa che le ricordava il padre, Philip Seymour Hoffman, scomparso undici anni fa.

Judy Greer commossa sul set de La lunga marcia

Nel film, Judy Greer interpreta la madre del protagonista, Ray Garraty (Hoffman), nella storia di un gruppo di ragazzini impegnati in una competizione mortale.

Nonostante abbia seguito le orme del padre, Cooper Hoffman si sta costruendo un percorso solido molto differente da quello del genitore: "Non mi è mai capitato di stare lì a pensare che è proprio come suo padre".

Judy Greer in The Dead of Winter

Tuttavia, qualcosa di Philip Seymour Hoffman traspare: "Non lo guardo e vedo suo padre, vedo Cooper. Però ogni tanto, da fan di suo padre, avendolo visto recitare, erano solo espressioni facciali, gesti che mi risultavano così familiari, e poi capivo il perché". Un'esperienza simile le è capitata anche con Emma Thompson e sua figlia Gaia. Judy Greer ha amato l'interpretazione di Cooper Hoffman in Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, pur non sapendo si trattasse del figlio di Hoffman.

La lunga marcia sul grande schermo con Cooper Hoffman

Il film è diretto da Francis Lawrence, che in passato diresse anche Philip Seymour Hoffman nei film di Hunger Games. Adattamento di JT Mollner dal romanzo d'esordio di Stephen King del 1979, La lunga marcia vede Mark Hamill nel ruolo del Maggiore, spietato controllore di crudeli rituali da regime totalitario.

Gli altri protagonisti de La lunga marcia che partecipano alla terribile lunga marcia del film sono David Jonsson, Ben Wang, Charlie Plummer, Garrett Wareing e Tut Nyuot. Judy Greer interpreta la signora Garraty.