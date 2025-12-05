Benedict Cumberbatch, Noomi Rapace, Rupert Grint: il 2026 di Adler Entertainment

E ancora la nostra Micaela Ramazzotti, gli anime di Dynit e grandi cult della letteratura, da Stephen King a Hans Christian Andersen. Tutti i film che vedremo al cinema nel 2026 con Adler.

L'offerta cinematografica 2026 di Adler Entertainment punta su nomi di richiamo e su una grande varietà di contenuti. Dal racconto storico al futuro distopico fino alla fiaba senza tempo, c'è n'è per tutti i gusti, e per tutte le età. Nemmeno gli appassionati di animazione giapponese, sempre più numerosi, vengono lasciati fuori dalla porta del cinema.

The Thing With Feathers: Benedict Cumberbatch sfoga la sua creatività

Tra i titoli in arrivo infatti troviamo l'adattamento attesissimo di un romanzo molto apprezzato di Stephen King sotto lo pseudonimo Richard Bachman come La lunga marcia. Largo spazio anche agli interpreti: da Benedict Cumberbatch a Noomi Rapace fino a Micaela Ramazzotti e Rupert Grint. Ecco i film al cinema nel 2026 di Adler Entertainment direttamente dalle Giornate Professionali di Sorrento.

Adler Entertainment: il listino

Dall'11 dicembre arriva nelle nostre sale L'ombra del corvo con Benedict Cumberbatch. Tratto dal romanzo di Max Porter Il dolore è una cosa con le piume, è l'esordio ai film di finzione dopo una carriera da documentarista di Dylan Southern. La storia è quella dell'elaborazione del lutto di un padre e dei suoi due figli piccoli dopo la morte della moglie/madre. Quando un'enigmatica creatura entra nelle loro vite sono costretti ad affrontare quel dolore.

L'anno nuovo invece parte il 22 gennaio nel segno di un classico. Non solo Frozen - Il regno di ghiaccio: un altro adattamento della celebre fiaba di Hans Christian Andersen arriva in North - La regina delle nevi. Gerda e Kai sono migliori amici e, quando il secondo scompare, la prima parte alla sua ricerca in un incredibile viaggio tra i ghiacci.

Storie di donne: biografie al femminile che hanno fatto la storia

Presentato alla Festa di Roma, Elena Del Ghetto di Stefano Casertano racconta la straordinaria storia vera di Elena di Porto, interpretata da un'intensa Micaela Ramazzotti. Una coraggiosa e indipendente donna ebrea che sfidò il regime fascista per salvare molte vite segnando la storia del ghetto ebraico di Roma. Dopo un'anteprima evento il 27 gennaio per le scuole in occasione della Giornata della Memoria, il film sarà in sala dal 29.

Le bambine: una scena del film

Il 26 febbraio sarà la volta di Le bambine con Mia Ferricelli, Agnese Scazza e Petra Scheggia nei panni di tre ragazzine che si incontrano per caso durante l'estate del 1997 in una cittadina soporifera e residenziale. Un coming of age originale e dalla forte estetica che consacra le Sorelle Bertani come importanti punti di riferimento nel panorama italiano.

Un intenso primo piano di Noomi Rapace

Presentato con successo alla Mostra del Cinema di Venezia e al cinema dal 2 aprile, Teresa - La madre degli ultimi è l'ultimo film della regista di Dio è donna e si chiama Petrunya Teona Strugar Mitevska. La pellicola si concentra sul periodo più importante della vita di Madre Teresa (Noomi Rapace), quando decide di lasciare il convento di Calcutta e fondare il suo ordine.

Thriller e adrenalina: tra letteratura e videogiochi

Il 12 febbraio ecco finalmente The Long Walk - Se ti fermi muori con Cooper Hoffman, David Jonsson e Mark Hamill, dal celebre romanzo di Stephen King, diretto dal regista di Hunger Games Francis Lawrence. In un XX secolo alternativo, gli Stati Uniti sono un regime militare totalitario dopo una guerra devastante. Il regime ha istituito un evento annuale, La lunga marcia: 50 ragazzi, uno per ogni stato, vengono scelti per camminare per chilometri senza sosta, scortati da soldati armati che trasmettono l'evento in diretta. Chi si ferma viene giustiziato e solo l'ultimo sopravvissuto vince un ingente premio in denaro. Chi ce la farà?

La lunga marcia: una foto dei personaggi del film impegnati nella marcia sotto il sole

Il 23 aprile chiuderà le uscite annunciate a Sorrento Exit 8 di Genki Kawamura, dall'omonimo videogame di successo. Un uomo (Kazunari Ninomiya) si perde in un labirintico passaggio sotterraneo: l'uscita numero 8, unica via di fuga, sembra introvabile e lo costringe in un limbo tra sogno e veglia, in preda alle allucinazioni, con una sola domanda in testa: riuscirà ad uscire da quell'incubo ad occhi aperti? Arriveranno inoltre (per ora senza una data) anche il documentario Ferrari: Fury and the Monster di Steve Hoover e Nightborn di Hanna Bergholm con Rupert Grint, Seidi Haarla e Rebecca Lacey.

Gli anime al cinema in collaborazione con Dynit

Adler Entertainment non si farà mancare nemmeno i film anime sempre più richiesti dagli appassionati, a volte campioni d'incassi soprattutto nelle uscite evento. Il 12-23-14 gennaio riproporrà il cult a episodi del 1995 Memories di Katsuhiro Ōtomo dalla sua omonima raccolta di storie, prodotto dagli studi Madhouse e Studio 4°C.

I protagonisti dell'anime

Il 9-10-11 febbraio sarà la volta della serie cult Conan ragazzo del futuro del Maestro Hayao Miyazaki: al momento non sappiamo quali episodi verranno portati al cinema.

Ghost Cat Anzu: una foto del film anime

Il 16-17-18 marzo infine un lungometraggio inedito, presentato alla Quinzaine des Cinéastes di Cannes: Ghost Cat Anzu di Yōko Kuno e Nobuhiro Yamashita, basato sul manga omonimo di Takashi Imashiro: quando Anzu, il gatto fantasma del titolo, e la giovane Karin si incontrano, nulla sarà più come prima nelle loro vite.

