La lunga marcia: Francis Lawrence sarà il regista del film tratto dal libro di Stephen King

La Lunga Marcia, il romanzo di Stephen King pubblicato con lo pseudonimo Richard Bachman, diventerà un film e il progetto ha trovato il suo regista: sarà infatti Francis Lawrence a essere impegnato dietro la macchina da presa.

Inizialmente André Øvredal era stato coinvolto nello sviluppo dell'adattamento, ma il filmmaker ha rinunciato all'incarico alcuni mesi fa.

Il nuovo regista

Francis Lawrence, intervistato da Business Insider, ha dichiarato: "Ora sono coinvolto nella realizzazione di The Long Walk, il film tratto dal libro di Stephen King. Ne sono davvero entusiasta". Il regista, che recentemente ha realizzato Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente, non ha rivelato ulteriori dettagli e non ha svelato quando inizierà il lavoro sul set. Non resta quindi che attendere per scoprire qualche anticipazione sull'adattamento per il grande schermo.

Cosa racconta La Lunga Marcia

Il libro racconta cosa accade in un futuro distopico. Ogni anno 100 teenager devono intraprendere La Lunga Marcia. Le regole sono semplici: i giovani devono mantenere una velocità stabilità e se ricevono tre avvertimenti in un'ora vengono uccisi. L'ultimo a rimanere in vita conquista la possibilità di ottenere tutto ciò che vuole per il resto della sua vita. I ragazzi, nonostante le circostanze cupe e oscure, stringono profonde amicizie pur sapendo che la sopravvivenza degli altri rappresenta una minaccia per la propria.