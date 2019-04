La Llorona - Le lacrime del male, l'horror in testa al box office USA

La Llorona - le lacrime del male: Tony Amendola e Linda Cardellini

I brividi di La Llorona - Le lacrime del male conquistano la vetta del box office USA. L'horror prodotto da James Wan non delude le aspettative e nel weekend pasquale schizza in testa al box office americano incassando 26,3 milioni da 3.372 sale con una media per sala di 7.814 dollari. La Llorona - Le lacrime del male è ambientato nella Los Angeles degli anni '70, dove la creatura mostruosa protagonista dal folclore messicano si aggira nella notte alla ricerca di bambini. Un'assistente sociale non prende sul serio l'inquietante avvertimento di una madre sospettata di aver compiuto violenze sui figli, e presto sarà proprio lei, insieme ai suoi bambini, ad essere risucchiata in uno spaventoso regno soprannaturale (qui trovate la nostra recensione de La Llorona - Le lacrime del male.

La Llorona, dal Messico al cinema: la leggenda dietro al film

Il cinecomic Shazam! perde la prima posizione dopo due settimane, ma continua a convincere il pubblico americano mietendo incassi e aggiungendo 16 milioni di incassi che lo portano a un totale di 120,4 milioni in tre settimane. Il tutto di fronte a un budget ridotto rispetto ad Aquaman e Justice League. Qui potete leggere la nostra recensione di Shazam!.

Altro debutto, in terza posizione, per il film a tema religioso Atto di fede, tratto da una storia vera. Chrissy Metz, star della serie This Is Us, interpreta Joyce, una madre che si ritrova ad affrontare una tragedia: il figlio adottivo John è infatti caduto in acqua dopo che il ghiaccio su cui stava camminando si è spezzato. Il giovane, un campione di basket, viene recuperato dopo quindici minuti e i medici avvisano la famiglia che non possono più fare nulla per salvargli la vita. John è privo di vita e il tempo scorre, facendo perdere la speranza a tutti, tranne a Joyce, convinta che pregando per la sua salvezza si possa sconfiggere ogni convinzione medica e scientifica. Il film incassa 11,2 da 2.824 sale, con una media per sala di 3.995 dollari.

L'effetto Avengers: Endgame ha un effetto benefico su Captain Marvel che risale dal sesto al quarto posto. Il ventunesimo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe incassa altri 9 milioni di euro che lo portano a superare i 400 milioni (qui trovate la nostra recensione a Captain Marvel).

Quinta posizione per La piccola boss, commedia black targata Universal che incassa altri 8,3 milioni superando i 29 milioni di dollari. Il film, che vede nel cast Regina Hall, Issa Rae e Marsai Martin, racconta la storia di una spietata donna in carriera che un giorno si risveglia nei panni di se stessa a tredici anni.