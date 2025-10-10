The Conjuring espande il franchise con il sequel de La Llorona: che cosa sappiamo

A sei anni di distanza dall'uscita del primo film La Llorona, parte dell'universo di The Conjuring, un sequel è entrato ufficialmente in lavorazione.

In base a quanto si legge su The Hollywood Reporter, il sequel sarà intitolato The Revenge of La Llorona, e sarebbe attualmente in produzione a Buffalo, con James Wan coinvolto tra i co-produttori del film.

L'attesa per il sequel de La Llorona

La nuova coppia di sceneggiatori e registi del film è composta da Sean Tretta e Santiago Menghini, che subentra ai precedenti Mikki Daughtry e Tobias Iaconis, e al regista Michael Chaves.

Una scena de La Llorona

Dopo diversi tentativi falliti di realizzare un sequel del film del 2019, grande successo al botteghino con 123,2 milioni di dollari d'incasso a fronte di un budget da 9 milioni. Un incasso basso rispetto agli altri film di The Conjuring ma comunque molto solido e perfetto per la creazione di un seguito.

I dettagli su The Revenge of La Llorona

Il sequel de La Llorona - Le lacrime del male seguirà la tormentata storia di una famiglia con gravi problemi e segreti rimasti sepolti, che verranno riaccesi dall'apparizione della Llorona.

L'incubo costringerà i protagonisti a riallacciare i rapporti con il loro nonno, un curandero. Il cast include Jay Hernandez, Monica Raymund, Martin Fajardo, Edy Ganem, Actson Luca Porto, e Avie Porto.

Inoltre, Raymond Cruz tornerà nel ruolo dell'ex prete Rafael Olvera, che nel primo film aiutava la madre single Anna Tate-Garcia, interpretata da Linda Cardellini, a proteggere i propri figli dallo spirito vendicativo della Llorona. Dovremo aspettare per sapere se il sequel de La Llorona sarà strettamente collegato agli altri film di The Conjuring ma si tratta del primo progetto entrato in produzione dopo l'uscita nelle sale cinematografiche dell'ultimo capitolo di The Conjuring, dal titolo The Conjuring: Il rito finale.