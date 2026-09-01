La legge di Lidia Poët stasera su Rai 1: trama, cast, storia vera e quanti episodi sono

La serie con Matilda De Angelis debutta in chiaro su Rai 1 con i primi due episodi della prima stagione. Ecco di cosa parla, il cast, la storia vera che l'ha ispirata e quante stagioni sono state realizzate.

Stasera, martedì 1° settembre 2026, alle 21:45 circa su Rai 1 arriva in prima visione in chiaro la prima stagione de La legge di Lidia Poët, acclamata produzione originale targata Groenlandia, con la regia e la produzione di Matteo Rovere, distribuita da Netflix. La serie storica, composta per questo primo capitolo da sei episodi distribuiti in tre prime serate evento, vede protagonista un'intensa Matilda De Angelis nei panni della prima donna in Italia a essere entrata nell'Ordine degli Avvocati.

Di cosa parla la miniserie e la storia vera di Lidia Poët

Ambientata a Torino a fine Ottocento, la trama ruota attorno alla giovane e brillante Lidia Poët. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, la Corte d'Appello annulla la sua iscrizione all'Albo per il solo fatto di essere donna. Lidia non si arrende: entra nello studio del fratello Enrico e inizia a risolvere intricati casi giudiziari utilizzando metodi d'indagine e scientifici del tutto innovativi per l'epoca.

La serie si ispira alla storia vera di Lidia Poët (1855-1949), figura simbolo della lotta per l'emancipazione femminile, che riuscì a iscriversi definitivamente all'Albo solo nel 1920, all'età di 65 anni.

Eduardo Scarpetta, Matilda De Angelis e Pier Luigi Pasino

Episodio 1

Torino, 1883. Lidia Poët è una giovane avvocata che vuole affermarsi in una professione ancora praticamente vietata alle donne. Proprio quando inizia la sua carriera, però, la sua iscrizione all'Albo viene messa in discussione.

Nel frattempo Lidia si trova coinvolta in un caso di omicidio: una giovane ballerina viene trovata morta e un ragazzo viene accusato del delitto. Lidia decide di occuparsi della vicenda e comincia a indagare per cercare di capire cosa sia realmente accaduto

Episodio 2 - Amore e anarchia

Lidia continua a collaborare con lo studio legale del fratello Enrico, mentre cerca di trovare il modo di tornare a esercitare ufficialmente la professione.

Dario Aita è Andrea Caracciolo

Il nuovo caso riguarda una giovane operaia accusata di aver ucciso la moglie del proprietario della fabbrica di cioccolato dove lavora. Lidia non è convinta della sua colpevolezza e decide di approfondire la vicenda, cercando nuovi elementi e soprattutto di capire quali rapporti ci fossero tra le persone coinvolte.

Anche in questo episodio, accanto all'indagine, prosegue la battaglia personale di Lidia per riuscire a essere riconosciuta come avvocata.

Il cast principale e quando vedremo gli altri episodi?

Matilda De Angelis interpretata Lidia Poët

interpretata Lidia Poët Eduardo Scarpetta è Jacopo Barberis (giornalista d'assalto)

è Jacopo Barberis (giornalista d'assalto) Pier Luigi Pasino è Enrico Poët (il fratello avvocato)

è Enrico Poët (il fratello avvocato) Sara Lazzaro è Teresa Barberis (sorella di Jacopo e moglie di Enrico)

è Teresa Barberis (sorella di Jacopo e moglie di Enrico) Sinéad Thornhill è Marianna Poët (figlia di Enrico e Teresa)

è Marianna Poët (figlia di Enrico e Teresa) Dario Aita è Andrea Caracciolo (amico e amante di Lidia)

La prima stagione viene proposta in tre prime serate, con due episodi alla volta su Rai 1 e in live streaming su RaiPlay.