La Legge di Lidia Poët cambia canale dopo il flop: dove vedere stasera il finale di stagione

Cambio di programma dell'ultimo momento per La legge di Lidia Poët. La serie con protagonista Matilda De Angelis, precedentemente annunciata questa sera, mercoledì 9 settembre, su Rai 1, non andrà in onda sulla rete ammiraglia: il finale di stagione è stato spostato in seconda serata su Rai 2, subito dopo l'incontro di basket femminile Italia-Australia.

Una decisione presa dalla Rai dopo gli ascolti deludenti delle prime due serate dedicate alla serie. I due episodi conclusivi della prima stagione andranno dunque in onda in una collocazione diversa da quella inizialmente prevista, con La legge di Lidia Poët chiamata a chiudere il suo primo ciclo di episodi su Rai 2.

Ambientata nella Torino di fine Ottocento, La legge di Lidia Poët racconta la storia vera di una donna determinata a sfidare le convenzioni della società e a conquistare il diritto di esercitare la professione forense. Dopo aver ottenuto l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati, Lidia vede però la sua ammissione dichiarata illegittima e si ritrova impossibilitata a esercitare.

Senza arrendersi, decide di continuare a combattere per i propri diritti e inizia a collaborare con il fratello Enrico, avvocato, occupandosi di casi complessi e indagini che la portano a confrontarsi con una società ancora fortemente maschilista. Tra aule di tribunale, misteri e vicende personali, Lidia cerca così di costruirsi un futuro in un mondo che non è ancora pronto ad accettare una donna avvocato.

La legge di Lidia Poët: un'immagine

La legge di Lidia Poët: Episodio 5

Margherita Sangiacomo, condannata per l'omicidio del professor Braschi, avvelenato con la scarlattina, si ammala durante la detenzione e ottiene il permesso di soggiornare in un convento torinese, in attesa di una decisione definitiva sulle sue condizioni di salute. Lidia la convince ad affidare la propria difesa al fratello, ma quando scopre la verità la spinge a raccontare tutta la verità in aula.

Anticipazioni della trama episodio 6

Nel finale di stagione, la vita personale di Lidia si intreccia pericolosamente con la sua attività professionale quando Jacopo viene accusato dell'omicidio di una prostituta. Decisa a salvargli la vita e a dimostrare la sua innocenza, Lidia affronta la sfida più difficile e personale dell'intera prima stagione, scavando negli ambienti più oscuri della città. Contemporaneamente, deve prendere una decisione fondamentale per il suo futuro: accettare il destino che la società le impone o lottare fino in fondo per fare la storia come prima donna avvocato d'Italia.

Il cast principale della serie