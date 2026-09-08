La legge di Lidia Poët stasera su Rai 1: Lidia indaga sul passato della famiglia

Stasera, martedì 8 settembre 2026, torna su Rai 1, a partire dalle 21:45 circa, La legge di Lidia Poët, la serie storica con protagonista Matilda De Angelis nei panni della prima donna in Italia a entrare nell'Ordine degli Avvocati. La prima stagione, composta da sei episodi, viene proposta in tre prime serate evento, con due episodi in onda questa sera in esclusiva in chiaro.

La fiction, ambientata nella Torino di fine Ottocento, racconta la battaglia di Lidia Poët contro una società che non riconosce alle donne il diritto di esercitare la professione forense. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, la giovane viene infatti iscritta all'Albo degli Avvocati, ma la sua iscrizione viene successivamente annullata dalla Corte d'Appello proprio perché è una donna.

Lidia, però, non si arrende. Inizia a lavorare nello studio del fratello Enrico e si mette alla prova affrontando casi giudiziari complessi, nei quali utilizza metodi investigativi e scientifici innovativi per l'epoca.

La serie si ispira alla storia vera di Lidia Poët (1855-1949), figura centrale nella lotta per l'emancipazione femminile in Italia. La sua iscrizione definitiva all'Albo degli Avvocati arriverà soltanto nel 1920, quando Lidia ha già 65 anni.

Pier Luigi Pasino insieme a Sara Lazzaro nella serie La legge di Lidia Poët

La legge di Lidia Poët, anticipazioni episodio 3: Padri e figli

Nel terzo episodio, un evento inatteso riporta Lidia nel cuore di una vicenda familiare particolarmente delicata. Durante una fotografia di famiglia a casa dei Poët si presenta Vittorio Muraro, fratello di Alberto, il giovane che Lidia avrebbe dovuto sposare. L'uomo confessa di aver ucciso il padre Antonio Muraro proprio nella casa che un tempo apparteneva alla famiglia Poët.

Lidia, però, non è convinta della sua confessione e decide di approfondire la vicenda. La giovane avvocata scopre infatti che dalla casa dei Muraro è scomparsa una preziosa collana. Insieme a Jacopo Barberis, comincia così a seguire nuovi indizi. Le indagini portano alla scoperta di una stanza segreta, facendo emergere una verità molto più complessa di quella raccontata da Vittorio.

Il caso costringe inoltre Lidia ed Enrico a confrontarsi con il proprio passato e con alcuni oscuri segreti di famiglia legati alla loro giovinezza e alla figura del padre. Nel frattempo, Lidia prosegue la collaborazione con Jacopo, sempre più coinvolto negli intrighi politici e personali che circondano la protagonista.

Anticipazioni episodio 4: Questione di chimica

Nel quarto episodio, Lidia si trova a difendere Margherita, una donna istruita e brillante accusata di aver avvelenato un professore di chimica. Fin dal primo incontro, Lidia riconosce nell'imputata qualcosa di molto familiare. Margherita è infatti una donna colta, emarginata e continuamente derisa da una società profondamente patriarcale, proprio come Lidia si sente a sua volta in quel periodo.

Sinéad Thornhill nel ruolo di Marianna Poët

Il forte coinvolgimento personale rischia però di condizionare il giudizio della protagonista. Per dimostrare l'innocenza di Margherita, Lidia dovrà quindi mantenere la lucidità e affidarsi ancora una volta alle sue straordinarie capacità di osservazione. A fare la differenza saranno soprattutto le prove scientifiche e le conoscenze chimiche, strumenti che Lidia utilizzerà per ricostruire quanto realmente accaduto e arrivare alla verità.

Il cast principale della serie