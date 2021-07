La guerra di domani: Chis Pratt ringrazia per il successo "da record" del film (VIDEO)

Chris Pratt, protagonista de La guerra di domani, ha ringraziato il pubblico che ha visto in massa il film disponibile su Amazon Prime, tanto da renderlo il "film numero uno al mondo".

La scorsa settimana, nel catalogo streaming di Amazon Prime ha debuttato La guerra di domani, il nuovo film sci-fi che vede protagonista Chris Pratt. Proprio l'attore americano ha approfittato dei suoi canali social per rivolgere un sentito ringraziamento ai suoi fan e a tutti coloro che hanno guardato il film in questi giorni, tanto da renderlo il film n.1 al mondo. Pratt ha ammesso che questo risultato lo ha fatto sentire "pieno di gratitudine". "Ha battuto tutti i record", ha detto l'attore sul film che segue un gruppo di viaggiatori nel tempo che visitano i giorni nostri dall'anno 2051 per avvertire di un'imminente apocalisse extraterrestre. "Grazie a tutti coloro che hanno guardato La guerra di domani questo fine settimana. Le prime 48 ore di visione globale su Prime Video hanno battuto tutti i record. Il film è il numero 1 al mondo! E non avremmo potuto farlo senza ognuno di voi. Grazie a tutti per esservi uniti a noi in questa avventura!", si legge nel post dell'attore.

I rappresentanti di Amazon devono ancora confermare le dichiarazioni di Pratt sulle prestazioni in streaming del film. Ne La guerra di domani, il mondo rimane sotto shock quando un gruppo di viaggiatori nel tempo arriva dal 2051 per portare un messaggio urgente: di lì a trent'anni la razza umana sarà sul punto di perdere una guerra globale contro una letale specie aliena. L'unica speranza per sopravvivere è che soldati e civili del presente vengano trasportati nel futuro e si uniscano alla battaglia. Tra le reclute c'è l'insegnate di liceo e padre di famiglia Dan Forester (Pratt). Diretto da Chris McKay e Zach Dean, La guerra di domani vede nel cast anche Yvonne Strahovski, J.K. Simmons, Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge, Jasmine Mathews, Ryan Kiera Armstrong e Keith Powers.