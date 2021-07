La guerra di domani 2: i produttori stanno pensando allo sviluppo del film

Dopo il successo ottenuto in streaming, La guerra di domani 2, sequel del film con Chris Pratt, potrebbe presto entrare in fase di sviluppo.

La guerra di domani 2 sembra destinato a venir realizzato: Skydance e Amazon Studios stanno parlando della possibilità di sviluppare un sequel del film con star Chris Pratt.

Il sito Deadline ha riportato la notizia che il successo ottenuto dal progetto, che ha debuttato in streaming in oltre 240 nazioni, sembra aver convinto i produttori a valutare la realizzazione di un secondo capitolo della storia.

L'intenzione sembra quella di coinvolgere il team che ha lavorato al primo capitolo della storia al centro di La guerra di domani: il regista Chris McKay, lo sceneggiatore Zach Dean, e il cast composto da Chris Pratt, Yvonne Strahovski, Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge e J.K. Simmons.

In La guerra di domani (The Tomorrow War), il mondo resta scioccato quando un gruppo di viaggiatori nel tempo arriva dal 2051 per portare un messaggio urgente: di lì a trent'anni la razza umana sarà sul punto di perdere una guerra globale contro una letale specie aliena. L'unica speranza per sopravvivere è che soldati e civili del presente vengano trasportati nel futuro e si uniscano alla battaglia. Tra le reclute c'è l'insegnante di liceo e padre di famiglia Dan Forester (Pratt). Determinato a salvare il mondo per la sua giovane figlia, Dan si unisce a una brillante scienziata (Yvonne Strahovski) e al padre da cui si era allontanato (J.K. Simmons) nella disperata impresa di riscrivere il destino del pianeta.

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth e Chris Pratt nelle prime foto dal set