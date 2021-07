La guerra di domani, Chris Pratt crede negli alieni? La sua risposta

Chris Pratt non crede agli alieni. La notizia arriva nel corso di un'intervista con Variety durante il tour promozionale de La guerra di domani, l'ultimo film distribuito da Amazon Prime Video e interpretato dal protagonista di Jurassic World.

Come riportato da CBR, durante il tour promozionale de La guerra di domani, Chris Pratt ha dichiarato: "No, non credo agli alieni". Interrogato dall'intervistatore su un'affermazione fatta da Yvonne Strahovski, che ha affermato di aver visto un alieno nel cielo una volta, l'attore ha risposto: "Beh, non mi sorprende. D'altronde, Yvonne crede all'esistenza degli alieni!".

Nel film - qui la nostra recensione de La guerra di domani - Chris Pratt interpreta Dan, un insegnante di liceo che viene arruolato nella lotta contro gli alieni. Ad avvertire l'umanità è un contingente di umani viaggiatori nel tempo che giungono dal 2051 e rendono consapevoli i terrestri dell'esistenza di una razza aliena nota con il nome di White Claws. Per vincere questa guerra con gli extraterrestri è necessario darsi da fare fin d'ora.

Ben presto, Chris Pratt tornerà a prendere parte al Marvel Cinematic Universe grazie a Thor: Love and Thunder, in uscita nel 2022, e al terzo capitolo di Guardiani della Galassia, che sarà distribuito nel 2023. La guerra di domani è disponibile su Amazon Prime Video e può vantare nel cast i nomi di Chris Pratt, Yvonne Strahovski, Sam Richardson, Betty Gilpin, J.K. Simmons e Edwin Hodge.