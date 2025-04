La guerra dei Roses: Benedict Cumberbatch e Olivia Colman innamorati nelle prime foto del reboot

Benedict Cumberbatch e Olivia Colman vivono una storia d'amore da cartolina nelle prime immagini di The Roses, reboot del cult di danny DeVito del 1989 La guerra dei Roses. Il film si concentra su Ivy (Colman) e Theo (Cumberbatch), una coppia felicemente sposata che inizia a vedere il proprio amore incrinarsi quando la carriera di Ivy decolla proprio mentre quella di Theo precipita, dando vita a una guerra senza esclusione di colpi. Fanno parte del cat anche Andy Samberg, Ncuti Gatwa, Kate McKinnon e Allison Janney.

Vanity Fair ha svelato le prime foto del film, che mostrano la relazione apparentemente perfetta tra i due coniugi anche se la tensione è palpabile in alcune immagini chiave con Allison Janney e Kate McKinnon.

C'eravamo tanto amati

L'originale La guerra dei Roses, interpretato dalle star Michael Douglas e Kathleen Turner, mostrava con toni sempre più grotteschi il conflitto tra i due protagonisti coinvolti in un divorzio senza esclusione di colpi. Secondo quanto anticipato finora, The Roses sembrerebbe voler adottare un approccio decisamente diverso visto che sono cambiati i nomi dei personaggi principali e ad essere concentrata sulla propria carriera stavolta è la donna, Ivy. Questa scelta sembra voler rimodernare il concept alla base del film di culto rendendolo più appetibile per un pubblico contemporaneo

Le immagini qui sopra suggeriscono che il regista Jay Roach abbia dato a The Roses un'atmosfera, creando un esilarante contrasto tra l'iniziale felicità domestica di Ivy e Theo e il loro imminente e caotico crollo. Anticipando l'amore tra i personaggi di Cumberbatch e Colman, sembra che il reboot voglia sconvolgere le aspettative degli spettatori, almeno in termini di marketing. Un trailer ufficiale, in arrivo a breve, rivelerà maggiori dettagli sulla loro aspra separazione.