I Roses, Benedict Cumberbatch: "È diverso da qualsiasi ruolo che ho fatto finora"

Impegnato nel tour promozionale del film I Roses, Benedict Cumberbatch è stato intervistato da Variety e ha approfondito il suo personaggio nel film in cui recita al fianco di Olivia Colman.

L'attore britannico, famoso per i ruoli in Sherlock, Doctor Strange e Lo Hobbit, ha raccontato di aver accettato la parte perché in qualche modo ne era spaventato.

Un ruolo inedito per Benedict Cumberbatch ne I Roses

"Cerco di spaventarmi un po' con il nuovo" ha confessato Cumberbatch "E questa commedia è in lavorazione da un po', così come lavorare con uno dei miei migliori amici, quindi entrambe le cose sono buone, nuove e fresche".

Benedict Cumberbatch in una scena de I Roses

L'attore ha ammesso che il suo personaggio è molto distante da altri ruoli che ha interpretato: "Non so se assomigli molto a qualcuno che ho già interpretato. È in un certo senso emotivamente molto intuitivo, è impulsivo, molto pragmatico, è capace di un grande livello di amore e di dolore, sofferenza e odio. Si veste bene ed è piuttosto curato".

La nuova storia dei coniugi Roses

I Roses, nuova dark comedy basata sul romanzo La guerra dei Roses di Warren Adler, è la seconda versione cinematografica dopo quella di Danny DeVito del 1989 con Michael Douglas e Kathleen Turner.

Il film di Jay Roach segue le vicende di Theo e Ivy, due coniugi che cercano di tenere insieme la loro vita matrimoniale con due gemelli e i rispettivi lavori di architetto e chef; tuttavia, mentre l'ultima attività di Ivy è un successo, l'ultimo progetto di Theo si rivela un flop.

Nel cast de I Roses, Andy Samberg eredita il ruolo dell'avvocato che fu di Danny DeVito nel film precedente, e affianca Kate McKinnon nel ruolo della moglie di Barry (Samberg), Amy, oltre a Ncuti Gatwa e Zoe Chao.