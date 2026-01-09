“La gogna mediatica può uccidere”: l'allarme dell'ex Vippona ad Antonio Medugno

Una delle ex coinquiline di Antonio Medugno ha rivelato di avergli parlato subito dopo la sua denuncia contro Alfonso Signorini, dandogli anche alcuni consigli che il modello avrebbe poi messo in pratica

Nathaly Caldonazzo, attrice e showgirl italiana, è tornata a parlare della sua esperienza televisiva nel programma di Canale 5. Intervistata da Lollo Magazine, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha ripercorso il suo percorso all'interno della Casa, soffermandosi sia sugli aspetti umani del reality sia sui rapporti nati durante il programma, in particolare quello con Antonio Medugno, con il quale ha condiviso la stessa edizione. Caldonazzo ha inoltre commentato, con grande cautela, le recenti accuse che coinvolgono Alfonso Signorini.

Cosa ha detto Nathaly Caldonazzo sulla sua esperienza al Grande Fratello Vip

Per l'attrice, il Grande Fratello Vip è stato molto più di un semplice reality. Lo definisce un vero e proprio esperimento sociale, capace di mettere a nudo le persone e le loro fragilità. "Il GF è stato un esperimento sociale dal quale ho imparato e disimparato. Hai a che fare con varie sfaccettature di personalità e capisci tutto perché vivi costantemente sotto una lente di ingrandimento".

Nathaly Caldonazzo racconta di aver affrontato l'esperienza con curiosità e apertura, riconoscendo che da un lato l'ha arricchita a livello caratteriale, ma dall'altro l'ha anche messa di fronte a dinamiche difficili da accettare. "Mi ha arricchita, ma allo stesso tempo mi ha anche un po' impoverita. La povertà umana di alcuni elementi è stata agghiacciante".

Nathaly saluta Antonio prima di lasciare la Casa

E ancora: "In TV non tutto traspare, ma vivendo lì ti rendi conto di quanto in basso si possa arrivare, negli atteggiamenti e nei comportamenti". Alla domanda se rifarebbe l'esperienza, Caldonazzo lascia intendere che lo farebbe solo a determinate condizioni, segno di un percorso che l'ha segnata profondamente.

Il legame con Antonio Medugno: amicizia e sostegno fuori dalla Casa

Nathaly Caldonazzo ha parlato anche del rapporto speciale nato con Antonio Medugno, conosciuto proprio durante il Grande Fratello Vip 6. "Ci siamo voluti bene fin da subito. Quando lui è entrato nella Casa io ero molto fragile, ero davvero alla frutta. Siamo stati l'ancora di salvezza l'uno dell'altro".

Tra i due si è creata un'amicizia profonda, basata sul supporto reciproco. Un legame che è proseguito anche fuori dal reality. Caldonazzo ha rivelato di averlo sentito recentemente, in un momento per lui particolarmente delicato. "Mi sono permessa di consigliargli di non subire in silenzio quello che si diceva su di lui. In quest'epoca la gogna mediatica può anche uccidere. Gli ho detto: 'Non stare zitto, di' qualunque cosa ma parla'". Secondo Nathaly, tacere equivale ad acconsentire. Medugno, racconta, l'avrebbe ringraziata per il consiglio in quanto ha deciso di esporsi sui social anche grazie alle sue parole.

Le accuse contro Alfonso Signorini: la posizione di Nathaly Caldonazzo

Nel corso dell'intervista, Caldonazzo ha commentato anche le accuse che coinvolgono lo storico conduttore del Grande Fratello mantenendo però una posizione molto prudente. "Non ne abbiamo mai parlato tra di noi. Sapevo che Signorini è omosessuale, ma non avevo idea di quello che è stato raccontato".

L'attrice ha espresso dispiacere all'idea che le accuse possano essere fondate, sottolineando il comportamento sempre corretto che Signorini, ha avuto nei suoi confronti. "Mi dispiacerebbe se fosse vero, perché Alfonso con me è sempre stato gentile e molto educato". Parole misurate, che riflettono il desiderio di non trarre conclusioni affrettate su una vicenda ancora in corso.