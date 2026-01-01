Medugno rompe il silenzio su Instagram: dalla notte passata a casa di Signorini alle chat mostrate da Corona

Il cosiddetto Caso Signorini è diventato uno degli argomenti più chiacchierati delle ultime settimane nel mondo dello spettacolo italiano. Una vicenda esplosiva, nata dall'incrocio tra le accuse lanciate da Fabrizio Corona nel suo format web Falsissimo ad Alfonso Signorini e la testimonianza di Antonio Medugno, ex modello ed ex concorrente del Grande Fratello, che ha deciso di raccontare pubblicamente la sua versione dei fatti.

Cos'è il "Sistema Signorini" e come nasce il caso

Nella prima puntata dell'inchiesta Il prezzo del potere raccontata nel suo podcast Falsissimo, Corona ha sostenuto che Alfonso Signorini avrebbe richiesto prestazioni sessuali ad aspiranti concorrenti in cambio dell'ingresso nella Casa. A supporto di questa tesi, l'ex paparazzo ha mostrato una serie di chat private tra Medugno e Signorini, che gli sarebbero state fornite dall'ex manager del modello, Alessandro Piscopo.

Negli ultimi giorni del 2025 la vicenda ha conosciuto nuovi e clamorosi sviluppi: Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset, mentre Antonio Medugno ha sporto querela per violenza sessuale ed estorsione. La Procura di Milano ha quindi iscritto il conduttore e giornalista nel registro degli indagati.

Alfonso Signorini

Cosa ha detto Antonio Medugno

Dopo un'intervista rilasciata al Corriere della Sera , Medugno ha pubblicato anche un video sui social, in cui racconta la sua verità. Si tratta della prima parte di un racconto più ampio, con una seconda puntata già annunciata, quasi come una docu-serie personale.

"Ciao. Faccio questo video una volta sola, poi torno alla mia vita" - esordisce Medugno - "Non cerco compassione né approvazione. Voglio solo rispondere con calma e con i fatti alle tante cose false che in questi giorni sono state dette sul mio conto".

Uno dei punti più discussi riguarda il ritardo nella denuncia, arrivata a distanza di quattro anni. Medugno spiega così la sua scelta: "Per anni ho provato a seppellire tutto. Quando vivi dinamiche di vergogna e paura spesso non denunci subito: ti chiudi, ti colpevolizzi e temi di non essere creduto. Soprattutto temi l'impatto sulla tua vita e sul lavoro".

Il modello racconta di aver intrapreso un percorso di terapia e di aver cercato di andare avanti, fino a quando la situazione non è diventata pubblica: "Ho deciso di tutelarmi legalmente solo quando ho capito che il silenzio mi stava distruggendo. In quel periodo non avevo la lucidità che ho oggi".

Medugno ammette l'esistenza di messaggi ambigui, ma sottolinea il contesto: "Col senno di poi riconosco che avrei dovuto mettere un confine prima. Ma quando sei giovane, hai tante pressioni lavorative e temi di bruciarti opportunità, non ragioni sempre in modo lucido".

Alessandro Piscopo e Fabrizio Corona in una foto condivisa su Facebook nel 2018

Il ruolo dell'ex manager e l'accusa di manipolazione

Un ruolo centrale, secondo il suo racconto, lo avrebbe avuto l'ex manager Alessandro Piscopo, accusato di averlo manipolato e spinto a minimizzare: "Mi sono fidato ciecamente del mio vecchio manager. Mi avevano fatto credere che fosse giusto così. È stata una scelta ingenua, lo ammetto, ma l'ingenuità non significa né consenso né colpa".

Antonio Medugno è mai andato a letto con Alfonso Signorini? La Risposta

Uno dei punti su cui Medugno vuole essere più chiaro possibile riguarda le voci circolate online: "Non sono mai andato a letto con Alfonso Signorini. Né prima né dopo. Mai". E aggiunge: "Mi prendo le mie responsabilità: ho gestito malissimo quella situazione e ho lasciato spazio a un'ambiguità che non avrei mai dovuto accettare. Questo è il mio errore. Ma restare non significa stare bene, e soprattutto non significa che tutto quello che è stato raccontato online sia vero".