GF Vip, Antonella Elia è rottura definitiva con Pietro: “Non torno indietro”

La storia tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane si chiude senza possibilità di ritorno. Dopo il GF Vip 8, la showgirl chiarisce definitivamente la sua posizione con parole nette e definitive. Eppure, nel corso del programma, il pubblico ha assistito a un riavvicinamento tra i due, con nuovi confronti e promesse di rivedersi fuori dal reality.

La sorpresa nella Casa: l'arrivo di Pietro Delle Piane

Nel corso dell'ultima puntata del programma, ogni finalista ha ricevuto una sorpresa. Per Antonella Elia, l'ingresso in Casa di Pietro Delle Piane ha rappresentato un momento particolarmente intenso. L'attore l'ha salutata con parole cariche di emozione: "Siamo come due delfini lontani fisicamente, ma nello stesso oceano", aggiungendo poi la richiesta di un incontro una volta terminato il programma. Antonella ha accettato, ma subito ha chiarito: "Ci vedremo domani ma di mattina, abbiamo un appuntamento, avremo modo di parlare".

Il chiarimento dopo la finale e le parole definitive di Antonella Elia

Dopo l'uscita dalla Casa, Antonella Elia ha confermato a TGCom24 di aver incontrato Pietro e di averlo risentito anche in occasione del suo compleanno, ieri l'attore ha compiuto 52 anni. Nonostante il faccia a faccia, però, il riavvicinamento sentimentale non è avvenuto, contrariamente a quanto ipotizzato da molti spettatori.

Antonella Elia

La showgirl ha chiarito la natura attuale del loro rapporto: "Gli voglio un bene immenso, è come se avessi perso un braccio quando l'ho lasciato. Sarà nella mia vita per sempre, ma come amico. Ma non torno indietro nella mia decisione di chiudere la relazione, non l'ho mai fatto nella mia vita. Quando chiudo, chiudo". Una posizione netta, che conferma la fine della relazione sentimentale nonostante il forte legame affettivo.

Dal Grande Fratello Vip alle incomprensioni definitive

Durante la sua esperienza nella Casa, Antonella Elia aveva già espresso dubbi profondi sul rapporto con Pietro Delle Piane, dichiarando: "Secondo me Pietro non mi ha mai amata veramente. Ci sono stati troppi problemi e incomprensioni. Forse mi ha anche amata, ma quel tipo di amore io non lo accetto". Antonella, anche nel primo confronto diretto con il suo ex compagno aveva ribadito: "Ti voglio bene, non voglio umiliarti. Voglio la tua felicità. Ma non siamo riusciti a costruire qualcosa di vero. Non c'erano le basi".

Un legame che resta, ma cambia forma

Nonostante la chiusura definitiva della relazione, tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane resta un rapporto di affetto e rispetto reciproco. Un legame trasformato, che si allontana dall'amore di coppia ma non cancella la storia condivisa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Antonella Elia viene sorpresa da un incontro inaspettato: l'arrivo di Pietro Delle Piane